力積電董座黃崇仁：盼未來的總統改善兩岸溝通 且瞭解什麼叫半導體

面對即將到來的台灣總統大選，力積電（6770）董事長黃崇仁今（11）日提出建言，首先是未來的總統，一定要瞭解什麼叫做半導體，其次是希望未來能改善兩岸的溝通。

黃崇仁表示，半導體在台灣如果不動的話，會牽動美國、歐洲和中國大陸，其重要性不低於增兵與國防，對全世界的經濟影響太大了。

黃崇仁進一步說，像是IC設計大廠聯發科（2454），現在已經壯大到可以和高通平行，這就是台灣慢慢累積起來的實力，會帶動整體的價值經濟。

不過黃崇仁也提醒，現在幾乎每個縣市都想發展半導體，當然，這也不是壞事，可是反過頭來，政府如何去平衡產業的需求，這是需要去思考的。