明泰、鐳洋等4企業打造低軌衛星接收站 爭取國際訂單

網通大廠明泰科技、鐳洋科技、金像電子、台燿科技共同推動的經濟部工業局Beyond-5G（B5G）主題式研發計畫專案，於2023年底正式結案，完成低軌衛星地面接收設備雛形，四家公司聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈，開發具國際競爭力的產品，積極開拓全球業務版圖。

工研院產業服務中心自2020年即協助經濟部工業局，推動B5G低軌道衛星產業發展計畫，明泰、鐳洋、金像電、台燿四家公司透過彼此密切合作，從無到有地將陣列天線、升降頻模組與雷達罩進行整體優化，從材料到印刷電路板（PCB），以及元件到子系統，目前皆可達成客戶所需的低軌衛星地面通訊設備Ku band規格，且皆為台灣公司獨立完成。

鐳洋科技創辦人王奕翔表示，此舉也代表台灣在低軌衛星領域上的發展，又朝全球邁出重要的一大步。台灣太空地面設備產業已具相當規模，2022年台灣太空產業產值達2158億元，其中地面設備占98.7%。近年國內地面設備產值達20%成長，大幅優於全球市場成長幅度，可見地面設備在衛星領域中的重要性。

本計畫團隊成員皆各自具備累積多年的專精領域能量，明泰為具備開發複合型產品的網通研發大廠，有線或無線網路產品都是其主要範疇，鐳洋擁有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力，金像電生產高端伺服器PCB產品，在多層的PCB製程上擁有解決製程問題的能力，台燿具備高頻高速銅箔基板材料研發能力，適用於訊號低損耗的高速傳輸，在射頻領域應用的材料也有多年的研發能量。

明泰科技董事長黃文芳表示，明泰在其中主要負責地面接收站整機平台開發，包含模組散熱設計、雷達罩設計，以及地面接收站整機過程中的散熱效能分析、生產與製造。明泰已透過生產大型陣列天線模組，解決其中製造與設計問題，藉此也持續累積低軌衛星領域的經驗，結合本身雷達罩設計與散熱團隊的優化，提升整機的可靠度。

台廠在低軌衛星領域上的插旗，不僅提升衛星技術能量的累積，也希望藉此培養國內衛星領域人才，同時也會以聯盟合作的方式滿足客戶需求，讓產值轉化為營收，並持續透過不同的管道繼續深耕低軌道衛星領域。