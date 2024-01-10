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中保科CES國際舞台秀創新 全面布局 Matter 與國際大廠無縫接軌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科前進CES展。（中保科提供）
中保科前進CES展。（中保科提供）

中保科技（9917）今（10）日大秀研發創新以及跨平台整合力，成為台灣科技保全業者中首家進軍CES的企業。

中保科在美國拉斯維加斯2024 CES大展的台灣新創基地（TTA）上，搶先亮相研發新服務G.Care，展示創新輕量化監控方案，登上國際舞台，也成為焦點之一，不少美國本地新創企業前來詢問合作意願。

董事長林建涵表示，從這次2024 CES展覽上，可以觀察到擁有跨平台整合力的企業才能在AIoT的趨勢下致勝，而中保科累積在系統居家保全、以及智慧城市的實績運營下，是台灣最有能力也最有經驗，可以快速協助客戶將物聯、車聯、醫療照護整合在平台上的企業。中保科技已經開始著手研發Matter相關的設備，讓智慧家庭服務也能跨系統，幫客戶實現萬物互聯的新體驗。

中保科技整合本部執行長李榮貴表示，Matter 就是一個可以讓 Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa….等各廠牌智慧家庭裝置彼此之間互通、相容的一個標準，將是未來智慧家庭的重要標準。

事實上，2024 CES大展上，已經可以看到像是LG、亞馬遜等大廠開始端出新產品，例如LG 就在CES現場宣布將跟 Google 合作，2024 OLED TV 將預載支援Chromecast 及 Google Home。　

林建涵分析，要將萬物互聯有一個很關鍵的技術就是整合力，以及後端平台的大數據管理整合技術，這也是中保科技最擅長的一塊，因此未來中保科也可以把跨系統整合的技術，加上系統保全經驗，以及資安服務，可以協助各縣市政府在發展智慧城市上更具效率並賦能各項應用，在食醫住行上提供無縫的智慧生活體驗。

此外，迎接高齡化社會來臨，2024 CES展上針對老人照護的相關產品應用特別多，這也呼應中保科技積極推動智慧照護的策略是走在趨勢前端，像是中保無限+推出的家庭守護，就是協助子女可以透過科技遠端照護長輩，也跟各縣市政府合作照顧獨居老人，希望能透過科技讓長者生活得更有尊嚴，也讓中保科成為最早深耕醫療照護、長照的科技系統保全業者。

中保科 2024 CES

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