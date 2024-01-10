國科會TTA 七度參展CES 爭取國際IC產業加入台灣

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）今（2024）年第七度率台灣新創團隊赴美參與國際消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES）。由國科會新竹科學園區管理局長王永壯局長擔任團長，帶領96組臺灣科技新創，在CES 2024展現台灣科技新創的優勢技術。

TTA台灣科技新創館於美西時間1月9日上午11點30分舉行開幕式，包括數位發展部、經濟部、台北市政府等跨部會代表、CTA主席兼執行長Gary Shapiro、美國印第安納州經濟發展廳（Indiana Economic Development Corporation, IEDC）幕僚長Vincent Ash、日本貿易振興機構（JETRO） 創新部副部長Noriya Tarutani、盧森堡新創企業之家（House of Startups）執行長Philippe Linster及杜拜世貿中心（Dubai World Trade Centre）商業貿易部助理副總裁Ayman Hassan等國際新創生態圈重要貴賓均親臨會場，表達對台灣新創團隊的支持與鼓勵。

王永壯致詞時表示，國科會自2018年起以TTA名義帶領團隊參加CES大會以來，連續七屆參展不曾缺席，國家隊成員從第一年的32家，到今年已有近100家，團隊數達三倍成長，其中有高達61家新創團隊是首度參展，顯示台灣新創生態圈呈現蓬勃發展榮景。

國科會表示，在國際半導體產業鏈上，台灣一直扮演著可信賴且關鍵的角色，為了善用半導體產業生態的優勢，強化各產業突破創新量能，為台灣下一個十年的科技國力提早布局，國科會將以晶片創新應用為政策主軸，積極招攬國際IC相關新創與產業相關人才加入台灣，一起實現夢想。

因此，王永壯也特別勉勵現場所有參展企業與新創團隊在展會積極展現，強調其表現將不僅是台灣科技新創實力的最佳代言，更是向全球展示台灣創新力量、吸引國外相關產業人才願意來台落地共創的重要指標。

國科會每年在新創展區Eureka Park中，均以國家隊的高規格陣容，打造「TTA臺灣科技新創館」，向來是大會吸睛焦點所在。今年亦在晶創台灣方案之半導體技術應用展示主軸下，規劃人工智慧與機器人（AI/Robotics）、智慧醫療（Digital Health）、數位生活（Smart Home）、城市與環境永續（Smart Cities & Sustainability）、運動科技（Sport Tech）與車用技術（Vehicle Tech & Advanced Mobility）等六大領域，向國際展示臺灣新創在這些領域的前沿科技與解決方案。

今年在TTA館主舞台舉辦5場的「TTA Demo Show」，更邀來韓國、日本、荷蘭、盧森堡、法國等國際新創圈夥伴共襄盛舉，與台灣新創團隊同台較勁，展現新品特色與技術，並廣邀全球投資人及企業代表參與。

此外，為使參展效益擴大外溢，國科會TTA也將於會後轉往洛杉磯，於1月13日與洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組共同主辦路演活動（Roadshow），這將是TTA首度在洛杉磯舉行新創路演，邀請南加州在地主流創投、天使投資人與新創加速器等貴賓，與來自台灣逾30組科技新創團隊面對面交流，聽取團隊現場實地簡報（pitch），為未來投資合作開啟先機。

目前成功邀約並表達希望與台灣新創團隊有更多交流鏈結意願的投資機構，包括被評為全美最佳創投基金公司第二名的Mucker Capital、在370家天使投資人中特定項目評比為排名第一的Tech Coast Angels、於北美、歐洲及非洲等均有設立據點且協助過超過2900新創公司的TechStars等，出席名單持續增加中。這些熱情回應亦是反映出南加州當地主流投資機構與加速器對台灣新創團隊具有高度興趣，對於即將到來的路演活動，也可預見將會展開更為密切深入的互動交流，締造出更多潛在合作機會。