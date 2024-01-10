拉美、巴西、印度 新興市場漲升可期

聯準會（Fed）官員轉鴿，並提高今年降息次數，美債利率則快速下跌，造成美元大跌，使得市場資金大幅流進新興市場，法人看好拉丁美洲、巴西、印度等新興股市，後市漲升行情可期。

PGIM 保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億表示，拉美市場2023年以來以巴西和墨西哥表現相對強勢，看好巴西及墨西哥經濟面持續轉強，預期短線經濟動能主力仍以兩國為主。

曾訓億指出，放眼三大新興市場，拉美是目前為新興市場中評價面最低、且趨勢向上階段的區域。此外，拉美企業獲利成長亦為三個新興市場區域表現最好地區，建議戰術性多頭配置，可聚焦消費、工業類股等更受惠於降息循環開啟的內需型循環類股。

以巴西為例，巴西企業有望受到貨幣政策轉為降息而受惠，尤其內需型產業為主，墨西哥則是與美國高度連動，搭配外來投資持續挹注，配合巴西和墨西哥政治環境趨於穩定，因此今年拉美區域投資仍以巴西和墨西哥為優先。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝也表示，拉美地區為後市展望相對看好的新興市場，拉美地區通膨大幅下降，下半年多數拉美國家也將開始降息活動，巴西央行已連續降息200個基點，預估巴西後市仍有降息空間，也為股市挹注資金活水。

另外，值得注意的是 IMF 預期印度2022年～2024年 GDP 增速6.3％，遠高於大陸4.2％及美國1.6％，高盛更估2024年印度企業獲利成長將高達15％。

此外，李文孝指出，印度即將於今年4月舉行全國議會大選，依照過去二次大選經驗，外資於大選前6個月分別累積買超印股94億及110億美元，強勁基本面支撐，且內資源源不絕的銀彈，加上選舉行情加持等三大利多激勵下，預期印度股市續航力十足。

群益印巴雙星基金經理人向思穎表示，近三月來看，印度與巴西股市皆表現不俗，前者指數上漲近9%，巴西股市的漲幅更達15%，主因過去幾周美債殖利率下降，利於資金流入新興市場，而印度股市方面，還受到經濟與企業獲利強勁，與選舉行情的支撐，巴西股市則受惠於通膨續降、央行如預期降息所帶動。

後市來看，印度在基本面強勁，與政策面加持下，表現仍持續看好，包括金融、消費、工業、科技等類股可留意，巴西股市則持續留意總經數據與通膨走勢，產業方面以金融、公共事業、通訊服務相對看好。