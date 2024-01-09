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群聯於CES推全球首款7奈米SSD控制IC 最高傳輸速度上看每秒10.8GB

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
一年一度全球最大的消費性電子展CES於美西時間1月9日正式揭幕，展覽主題包羅萬象，包含近期任熱門的人工智慧（AI）、車用智慧系統、數位健康、電競娛樂、甚至教育科技等。聯合報系資料照
一年一度全球最大的消費性電子展CES於美西時間1月9日正式揭幕，展覽主題包羅萬象，包含近期任熱門的人工智慧（AI）、車用智慧系統、數位健康、電競娛樂、甚至教育科技等。聯合報系資料照

NAND Flash 控制IC廠群聯（8299）在美西時間1月9日舉行的CES大展中，宣布推出全球首款採用7奈米製程的PCIe Gen 5 RAM-Less的消費型SSD控制IC，目前最高傳輸速度上看每秒10.8GB，未來將有望達到每秒14 GB。

群聯總經理馬中迅表示，PS5031-E31T 是全球首款搭載7奈米的 PCIe 5.0 DRAM-Less 4CH client SSD控制晶片，在目前3600MT/s的NAND世代下，E31T SSD效能可達到10.8GB/s，最高容量將達到8TB，而未來等待4800MT/s的新世代NAND發布後，E31T SSD的極速更將提升至14GB/s，推升PCIe 5.0 DRAM-Less SSD效能至全新的境界。

據悉，一年一度全球最大的消費性電子展CES於美西時間1月9日正式揭幕，展覽主題包羅萬象，包含近期任熱門的人工智慧（AI）、車用智慧系統、數位健康、電競娛樂、甚至教育科技等，為引領未來科技發展趨勢的主要展覽，預計全球前500大企業，超過150個國家的相關廠商都將共襄盛舉。

4G SSD E3

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