德儀於CES發布最新汽車晶片 協助車廠打造更智慧、更安全的車輛

德州儀器（TI）今日推出全新產品，旨在協助汽車製造商打造更智慧、更安全的車輛。AWR2544 77GHz是業界首款專為衛星雷達架構設計的毫米波雷達感測器晶片，透過改善ADAS中的感測器融合和決策來實現更高的自動化。TI全新的軟體可編程驅動晶片包含DRV3946-Q1整合式接觸驅動器，以及適用於高溫保險絲的DRV3901-Q1 整合式熔斷器驅動器，提供內建的診斷並支援電池管理和動力傳動系統的功能性安全。

TI已在今年的美國消費性電子展（CES）上展示這些新產品。

德州儀器汽車系統總監Fern Yoon表示：「TI今年在 CES上展示的半導體創新技術正在協助汽車系統持續發展，打造更安全的駕駛體驗。從更先進的駕駛輔助系統到更智慧的電動車動力傳動系統，TI密切與汽車製造商合作，重新構思如何透過可靠且智慧的技術來打造更安全的車輛。」

德州儀器進一步指出，許多汽車製造商增加感測器的數量，以提高車輛的安全性和自動化。TI的AWR2544單晶片雷達感測器是業界首款專為衛星架構設計的感測器。在衛星架構中，具備360度覆蓋範圍的雷達感測器將半處理化的資料輸出到中央處理器，利用感測器融合演算法進行ADAS相關決策，實現更高等級的車輛安全。

AWR2544單晶片雷達感測器也是業界首款採用封裝即啟動（LOP）技術的感測器。LOP 技術透過在印刷電路板的另一側安裝3D波導天線，將感測器尺寸縮小達30%。LOP技術也能使單一晶片的感測器覆蓋範圍提升到200m以上。在衛星架構中，這些功能使汽車製造商能夠提升ADAS智能，實現更高的車輛自動化程度，進而能在更遠的距離即做出更智慧的決策。AWR2544是TI雷達感測器產品組合中的最新產品，可支援各種ADAS應用和架構，具備專為邊角、前端、成像、側面和後方雷達系統開發的感測器。

此外為讓設計人員開發出更智慧、更先進的電池管理系統（BMS）以回應軟體定義汽車的趨勢。TI也推出兩款最新的高度整合軟體可編程驅動晶片，滿足BMS或其他動力傳動系統對高電壓斷電晶片更安全、更有效控制的要求。兩款驅動器均符合國際標準化組織（ISO）26262功能性安全標準，並提供內建的診斷和保護機制，以縮短汽車工程師的開發時間。