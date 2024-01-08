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集邦科技：行動式領漲 第1季DRAM合約價漲13～18％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，2024年第1季DRAM合約價季漲幅約13～18％，其中行動式DRAM持續領漲。目前觀察，由於2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續性減產仍有其必要，以維持記憶體產業的供需平衡。

PC DRAM方面，由於DDR5訂單需求尚未被滿足，同時買方預期DDR4價格會持續上漲，帶動買方拉貨動能延續，然受到機種逐漸往DDR5影響，對DDR4的位元採購量不一定會擴大。

不過，由於DDR4及DDR5的售價均尚未達到原廠目標，加上買方仍可接受第1季續漲，故預估整體PC DRAM合約價季漲幅約10～15％，其中DDR5漲幅會略高於DDR4。

伺服器DRAM方面，由於去年買方著重加速DDR4去化，導致2023年第4季DDR5庫存占比已上升至約40％，相較20～25％的市場滲透率，明顯看出市場需求仍未全面兌現。

然而，原廠持續收斂DDR4供給量，同時為提高獲利能力而大幅提高DDR5產出，使2024年第1季伺服器DRAM合約價季漲幅擴大至10～15％。惟部分原廠較早議定價格，使去年第4季的合約價基準較高，故部分業者2024年第1季價格漲幅約8～13％。

行動式DRAM方面，由於合約價格仍在歷史相對低點，買方更傾向持續建立安全且相對低價的庫存水位，因此不斷放大購貨需求，故第1季行動式DRAM需求不減。

由於買方積極採購，供需轉為緊張，但礙於智慧型手機市場後續仍有不確定性，原廠亦不敢貿然恢復滿產。另一方面，半導體製程耗時較長，短期內供需緊張態勢難以緩解，將有利原廠價格拉抬。

因此，預估第1季行動型DRAM合約價季漲幅約18～23％，且不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，季漲幅有擴大可能。

DRAM 2024

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