漲勢延續 估第1季 DRAM 合約價季漲幅13~18%

TrendForce表示，第1季DRAM合約價季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續領漲。目前觀察，由於2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續性減產仍有其必要，以維持記憶體產業的供需平衡。

PC DRAM方面，由於DDR5訂單需求尚未被滿足，同時買方預期DDR4價格會持續上漲，帶動買方拉貨動能延續，然受到機種逐漸往DDR5影響，對DDR4的位元採購量不一定會擴大。不過，由於DDR4及DDR5的售價均尚未達到原廠目標，加上買方仍可接受第1季續漲，故預估整體PC DRAM合約價季漲幅約10~15%，其中DDR5漲幅會略高於DDR4。

Server DRAM方面，由於去年買方著重加速DDR4去化，導致2023年第4季DDR5庫存占比已上升至約40%，相較20~25%的市場滲透率，明顯看出市場需求仍未全面兌現。然而，原廠持續收斂DDR4供給量，同時為提高獲利能力而大幅提高DDR5產出，使2024年第1季Server DRAM合約價季漲幅擴大至10~15%。惟部分原廠較早議定價格，使去年第4季的合約價基準較高，部分業者2024年第1季價格漲幅約8~13%。

Mobile DRAM方面，由於合約價格仍在歷史相對低點，買方更傾向持續建立安全且相對低價的庫存水位，不斷放大購貨需求，第1季Mobile DRAM需求不減。由於買方積極採購，供需轉為緊張，但礙於智慧型手機市場後續仍有不確定性，原廠亦不敢貿然恢復滿產。

另一方面，半導體製程耗時較長，短期內供需緊張態勢難以緩解，將有利原廠價格拉抬。因此，預估第1季Mobile DRAM合約價季漲幅約18~23%，且不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，季漲幅有擴大可能。

Graphics DRAM方面，由於在漲勢延續的氛圍下，買方也持續備貨，故主流規格GDDR6 16Gb需求仍強，採購心態普遍願意接受上漲，預估第1季Graphics DRAM合約價季漲幅約10~15%。TrendForce觀察，短期內Graphics DRAM沒有跌價跡象，目前拉貨動能主要受到買方提前備貨所帶動，加上Graphics DRAM屬於淺碟市場產品，故需特別留意後續終端消費性電子產品的銷售動能是否能跟上。

Consumer DRAM方面，因原廠強勢拉抬合約價格，促使買方提前備貨，拉貨動能好轉。然而，第1季適逢產業淡季，預期在終端銷售疲弱的情況下，買方因提前備貨的策略導致庫存上升。

原廠普遍認為，2024年受HBM及DDR5的滲透逐季擴大影響，低毛利的DDR4產能將被排擠而形成缺貨，DDR4第1季合約價季漲幅會較DDR3高，約10~15%。DDR3仍有台系廠商持續供應，且普遍庫存水位仍高，第1季合約價季漲幅約8~13%。