勤凱去年12月營收0.75億元 年增22.7%

導電漿廠勤凱（4760）今（8）日公告2023年12月營收0.75億元，月增10.4%、年增22.7%。勤凱副董事長莊淑媛表示，應用於手機的導電漿料穩定拉貨，應用於電容產品用量與上月相較相對佳，使2023年12月營收雖略有回升，但整體而言訂單能見度仍然保守。

勤凱去年〈2023年〉累計營收10.45億元，重回10億水準，年增12.6%，一度締造連續五個月營收逐月成長的佳績。但去年第4季起，客戶拉貨力道轉弱，雖已無庫存問題，終端需求有待回溫。

勤凱表示，公司持續穩健經營，去年前三季累計每股純益3.23元。負債比33.8%，低於國際同業。過去五年平均股息配發率，約為七成，股利政策穩定。