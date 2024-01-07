蘋果雖遭降評 但法人持續看好鴻海、廣達等供應鏈後市

外資因認為蘋果（Apple）iPhone 15系列銷售乏善可陳，預料2024年的iPhone 16系列新機也將如此，Mac筆電、i Pad狀況也不太妙，加上服務事業風險升高，因此下修蘋果評等至減碼，認為對蘋果硬體供應鏈恐有不利的影響。

不過，國內大型法人機構認為，外資在今年初就預估Apple2024年的iPhone 16與其它產品將銷售不佳，可能言之過早，主要因為最新的市場預估數據顯示，2024年全球通膨可望降溫，且美國與歐洲央行2024年降息的機率很高，因此如2024年全球通膨可望降溫以及利率可望下降，對消費性電子產品的銷售將是有利的環境。

終端消費者與企業皆將可望有更多的預算可採買新的電子產品，也代表後續各研調機構對電子終端產品2024年的出貨量預估將有上修的機會。

因此，2024年的總經環境，對蘋果2024年的產品銷售成長可望是有利的，也可望對蘋果的硬體供應鏈是有正面的效應，因此在蘋果相關台系供應鏈中，持續看好鴻海（2317）、廣達（2382）等營運後市。