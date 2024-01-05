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華碩施崇棠：看旺AI應用 全面布局

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
品牌大廠華碩昨天舉辦歲末聯歡晚會，董事長施崇棠（中）表示，公司要成為全方位ＡＩ公司。記者林澔一／攝影
品牌大廠華碩昨天舉辦歲末聯歡晚會，董事長施崇棠（中）表示，公司要成為全方位ＡＩ公司。記者林澔一／攝影

品牌大廠華碩昨天舉辦歲末聯歡晚會，董事長施崇棠表示，未來就是各憑本事、各顯神通的開始。華碩已全面布局ＡＩ，團隊人數上看千人，從超級電腦伺服器到手機等終端，並結合物聯網、Zenbo機器人、ＮＵＣ（新一代運算單元）等全面導入ＡＩ，「最後都會變成智慧系統，而不像過去都是單點應用。」

華碩今年的晚會以「龍耀華碩凝眾智，再造顛峰拓新局」為主軸，這是華碩暌違三年首度回歸實體，並邀請近八千名員工齊聚一堂。施崇棠指出，華碩ＡＩ研發團隊自百人拓展至千人團隊，這千人團隊將全面布局，從上到下、自超級電腦的伺服器布局至終端產品，服務對象涵蓋大型企業、學校、地端、終端裝置，要成為全方位ＡＩ公司。

「大家都已經整裝待發」，施崇棠說，華碩經過一番寒徹骨，如今是重新出發、發動攻擊的時刻，華碩有三大事業群，無論是既有目標客群，或是亟欲成長的新客群，都必須將客戶滿意度參數逼至滿分，華碩全員要做到將「設計思維」推升至極致。

華碩二○二一年創下有史以來最佳業績，但施崇棠感嘆，緊接著立即遭逢疫情紅利退去、全球經濟詭譎多變，「華碩馬上吃到苦頭」，原以為公司已經千錘百鍊，但潛藏在內的弱點卻隨後快速曝露而出，因此未來更要擁抱現實，把挑戰變成華碩再造、進化的契機。

施崇棠預言，ＡＩ將有感知能力，如同動物的腦能逐步認識物件，轉化為具備學習能力的腦，「這次（ＡＩ）的石破天驚來自ＡＩ不再如前幾波發展時只能感知，而是能呈現通用智慧，具備理解與生成能力。」

華碩去年經歷了全球經濟低迷、產業庫存調整，累計前十一個月營收衰退近一成，落至四四七四億元。去年消息也相對動盪，下半年更為此啟動組織調整，影響數百名員工。

作為台灣ＰＣ和手機品牌關鍵廠商，華碩今年看旺ＡＩ各項應用將百花齊放，也認為今年景氣會逐步復甦。華碩共同執行長許先越日前法說會指出，今年ＰＣ需求將現反彈，ＡＩ ＰＣ將為產業注入動力，華碩會藉由多重成長引擎推動營收和獲利成長，且預期ＡＩ伺服器占華碩整體伺服器營收比重可望達五成以上。

華碩 施崇棠

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