快訊

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

國3新竹段晚間重大車禍！2人下車處理遭後車追撞 車輛嚴重回堵

被賴清德稱「是我核定當校長」 管中閔：當全台人民都失憶？

華碩尾牙談AI 施崇棠：從超級電腦到終端已全面布局

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
華碩董事長施崇棠表示，華碩AI已全面布局，從超級電腦向下延伸到終端將來的設備都會把 AI 搭配在一起。記者林澔一攝影
華碩董事長施崇棠表示，華碩AI已全面布局，從超級電腦向下延伸到終端將來的設備都會把 AI 搭配在一起。記者林澔一攝影

受疫情影響睽違三年的華碩實體尾牙晚間在南港展覽館登場，華碩董事長施崇棠會前出席記者會談AI布局相關議題。施崇棠說現在大家都認為AI是顯學，但大家可能還沒能深刻體會到其代表的意義。施崇棠說電腦已經發展了幾十年，但終究是一個機器。

AI發展大致可以分成三個波段，現處的第三個波段之所以成功大爆發，歸功於運算力和資料庫提升。施崇棠說過去元宇宙就是虛超過實，裡頭很多AI不行，而這次的AI是很不一樣的東西，是有理解能力。華碩AI已全面布局，從超級電腦向下延伸到終端，將來的設備都會把AI搭配在一起。

華碩睽違三年今天在南港展覽館舉辦實體尾牙，請來情歌天后梁靜茹、與樂團「告五人」登台演出，華碩員工好心情寫在臉上。記者林澔一／攝影
華碩睽違三年今天在南港展覽館舉辦實體尾牙，請來情歌天后梁靜茹、與樂團「告五人」登台演出，華碩員工好心情寫在臉上。記者林澔一／攝影
華碩董事長施崇棠（中）、副董事長徐世昌（左四）、集團總裁曾鏘聲（右四）與管理團隊出席華碩尾牙。記者林澔一／攝影
華碩董事長施崇棠（中）、副董事長徐世昌（左四）、集團總裁曾鏘聲（右四）與管理團隊出席華碩尾牙。記者林澔一／攝影

AI 施崇棠 華碩 布局 尾牙

延伸閱讀

華碩董座施崇棠：已經過一番寒徹骨 接下來是攻擊時刻

席開800桌！華碩辦歲末聯歡晚會 董座施崇棠致詞：AI團隊規模近千人

尾牙、春酒發生性騷擾 勞動部：雇主有防治責任

尾牙、春酒當心嗨過頭發生性騷擾 勞部：雇主仍應負防治責任

相關新聞

SEMI預測報告：2024年全球半導體月產能突破3千萬片大關 台產能維持第二

SEMI （國際半導體產業協會）公布最新一季全球晶圓廠預測報告，全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2,960...

華碩尾牙席開800桌 董座施崇棠喊話：經過一番寒徹骨 接下來是攻擊時刻

PC品牌大廠華碩（2357）今（4）日舉行尾牙，華碩董事長施崇棠台上致詞表示，華碩在疫情紅利退去後，馬上吃到苦頭，但這也...

席開800桌！華碩辦歲末聯歡晚會 董座施崇棠致詞：AI團隊規模近千人

電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，以前的電腦只會運算和邏輯，現在有了人工智慧（AI），變成「會學習的腦」，華碩AI相關...

ISO 27001新規來襲 叡揚提供訂閱式強化資安防線

隨著 ISO 27001:2022 法規轉版在即，叡揚（6752）今（4）日指出，旗下資安部門持續與Secure Co...

服務再升級！iRent PRO推兩大加值服務 即日起全新登場

iRent服務再升級，即日起針對iRent汽車推出全新的iRent PRO服務，包含路邊租還的「PRO可還車停車場」及同...

智原與Arm合作 提供基於Arm Neoverse CSS的設計服務

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。