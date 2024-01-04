華碩尾牙談AI 施崇棠：從超級電腦到終端已全面布局

受疫情影響睽違三年的華碩實體尾牙晚間在南港展覽館登場，華碩董事長施崇棠會前出席記者會談AI布局相關議題。施崇棠說現在大家都認為AI是顯學，但大家可能還沒能深刻體會到其代表的意義。施崇棠說電腦已經發展了幾十年，但終究是一個機器。

AI發展大致可以分成三個波段，現處的第三個波段之所以成功大爆發，歸功於運算力和資料庫提升。施崇棠說過去元宇宙就是虛超過實，裡頭很多AI不行，而這次的AI是很不一樣的東西，是有理解能力。華碩AI已全面布局，從超級電腦向下延伸到終端，將來的設備都會把AI搭配在一起。