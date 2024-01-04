服務再升級！iRent PRO推兩大加值服務 即日起全新登場

iRent服務再升級，即日起針對iRent汽車推出全新的iRent PRO服務，包含路邊租還的「PRO可還車停車場」及同站租還的「PRO預約清潔服務」兩大加值服務。

iRent共享汽機車服務創造了大眾便利的移動生活，在車輛維護部分，推出iRent PRO加值服務，讓PRO會員在取車前可先預約清潔服務，由整備人員在會員同站租還取車前進行車輛整潔與車內空氣清新服務，為租車旅程更添舒適感。

在iRent汽車路邊租還部分，目前全國設置有逾百場的調度停車場供會員便利取還車，今再推出「PRO可還車停車場」(路邊汽車限定)加值服務，新增超過200場的停車場專供PRO會員更快速、方便找到停車場而完成還車，如在商務拜訪行程時需準時到達目的地、過年走春時想趕快找到停車場還車以拜訪親友….等等有時間急迫性的行程，加入iRentPRO會員，在APP地圖上查找PRO識別的停車場，即可享有逾300場調度停車場的便利還車服務。

iRent PRO為年約方案，於APP內申購即可成為PRO會員，一年期內可使用「PRO可還車停車場」或「PRO預約清潔服務」合計3次。iRent PRO共提供兩種付款方式，分別為「年約月付型：每月付99元，共付12期」及「年約年付型：一次付1,089元，相當於一年只收11期費用」。超過方案使用額度時，還可以最低每次300元起的優惠價，加購價值600元的「PRO可還車停車場」或「PRO預約清潔服務」。

為慶祝iRent PRO新服務上線，即日起至1月31日，凡申購iRent PRO者皆可獲得歡慶大禮包180分鐘折抵券。