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半導體景氣回溫！鋒魁真空幫浦在手訂單400台 可望今年全數交貨

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鋒魁董事長張育銓。記者李珣瑛／攝影
鋒魁董事長張育銓。記者李珣瑛／攝影

真空幫浦業者鋒魁（7530）董事長張育銓今（4） 日表示，隨著半導體太陽能面板客戶需求今年可望逐步升溫，在手訂單已達400台，可望於今年全數交貨，較去年實際出貨150台呈倍增走勢，看好今年營運逐季成長。

鋒魁是從維修國際大廠的真空幫浦起家，近年跨入自製國產真空浦，陸續已通過台灣晶圓代工大廠認證，隨著客戶蓋新廠與產業景氣回溫，客戶需求開始拉升。張育銓指出，隨著半導體晶片製程微縮，對環境潔淨度要求更高，以 3 萬片的月產能的晶圓廠推算，28 奈米約需 1,500台真空幫浦，3 奈米製程則需超過5,000 台。

中國大陸市場，鋒魁去年耕耘中國太陽能大廠客戶，也拿下全球第三大廠訂單，目前客戶已下批量訂單，預計今年就會開始出貨，鋒魁在中國也會走向授權代理商，預期今年中國營收比重將提升至 25%。

鋒魁主要業務為真空機台製造、舊機維修與智慧機電系統三大類，去年的營收比重分別為 40%、40% 與 20%。鋒魁與美系IDM合作，開發客製化智慧機電系統，目前已順利通過驗證並小量供貨，由於其為高毛利產品，對獲利挹注大。

張育銓韓國也積極投入真空幫浦國產化，公司也跟韓國企業合資，東方合資成立 DONGBANG PLANTECH CO.，隨著當地自主化意識增加，預期下半年就有機會通過韓系客戶驗證，搶食韓國自主化商機。

太陽能 晶圓廠 半導體 營收 面板

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