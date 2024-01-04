前進美國消費電子展CES2024 啟碁聚焦智慧升級、低碳永續

啟碁科技（6285）參加美國消費電子展CES 2024，將以智慧升級、廣泛應用及低碳永續為主軸，展示企業級網通、智慧家庭、先進車用技術，其中以Wi-Fi 7系列、5G O-RU產品、AI軟體整合服務、以及綠色產品設計為焦點。

啟碁表示，為運營商打造的全方位Wi-Fi 7解決方案，產品包含路由器、延伸器、XGS-PON家用閘道器及5G CPE。其不同通訊技術融合以及高彈性產品組合的特性，不僅能提供高速寬頻接取，布建的網狀網路更能擴大全屋的網路覆蓋範圍；搭配其可支援最大320MHz 頻寬、4K QAM、MLO及MRU Puncturing等特性，無論是遊戲、串流或是視訊會議，用戶皆可享有更高速、低延遲、零干擾的連網品質。

近年啟碁也布局開放網路，打造R3210室外型5G O-RU採用最新的氮化鎵（GaN）射頻放大器技術，射頻最大輸出功率可達5W（37dBm），具高覆蓋範圍與低能耗的特性，同時兼顧室內外的行動通訊需求。穩定的PTP及SyncE同步功能，並內建GPS接收器，可支援所有O-RAN定義的前傳網路組態。

此外，啟碁指出，自行開發的軟韌體高度整合授權軟體及第三方開源軟體，符合O-RAN開放介面要求，客戶使用啟碁RU系列產品組建5G網路時，設備搭配彈性高，降低客戶組網整合障礙。系列產品包含40W高功率O-RU、室內型O-RU、O-CU及O-DU專用小型伺服器 （slim server）、小型基地台，提供客戶完整的5G基地台解決方案。以上產品陸續通過各國無線產品認證、OTIC互通性認證及TIP標章，其品質也深受各國際5G系統整合大廠肯定。

看準在雲端與巨量資料趨勢潮流帶領下，資安需求與網路體驗更受企業及終端用戶重視，啟碁指出，推出軟體服務，量身打造安全、寬頻、低延遲的網路。企業級資安解決方案以持續驗證與監控、AI行為分析、事件可視性和迅速更新對策等四大特色為主，打造零信任架構。家用層面，則有智慧QoS及無線感測系統輔助。