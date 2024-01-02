奇景攜手矽遞合作開發電池驅動終端AI裝置開發板

在美國掛牌的奇景光電於今（2）日宣布，將在 CES 2024 首次發表與深圳矽遞科技合作開發的電池驅動終端 AI裝置開發板（Grove Vision AI Module V2），採用奇景的WiseEye2 AI 微控制器 HX6538（WE2），具有強大的AI推論效能和超低功耗，可提供全方位AI 應用開發能力，使該電池驅動終端 AI裝置開發板，成為終端AI裝置開發的強大平台。

奇景指出，新一代WE2 AI處理器採用先進的Cortex-M55和Ethos U55架構來設計晶片，相較WE1 AI處理器，提升AI推理速度32倍，提高能源效益50倍。

奇景WE2晶片具備出色的安全功能，搭載物理性晶片指紋（PUF）安全機制，可確保每顆晶片都擁有獨一無二的身份認證，有助於防止未經授權的訪問和防止仿冒，提高晶片安全性。

在硬體開發方面，上述開發板支援MIPI CSI攝像頭和麥克風，協助收集影像和聲音數據；此外也提供通用的接口設計，支援多種IO拓展介面，使得開發者可以在同一個接口上，接入不同種類的外部設備，大幅提高產品開發的靈活性和便利性。

在軟體開發方面，矽遞科技的電池驅動終端 AI裝置開發板，提供數十種預先訓練的AI模型，還提供EdgeLab AI工具鏈，可用於訓練和部署自訂的AI模型。運用此工具鏈，使用者可以根據自己的需求進行AI 模型訓練，實現更加客製化的AI軟體開發。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景與矽遞的合作，將WE2技術推向更大的市場範疇，促進終端AI裝置領域的進步。奇景WE2以其高速AI推論能力、極低耗能和資訊安全的特性，成為開發終端AI裝置應用的首選。未來，奇景將持續投資於研發，以確保產品處於業界領先地位。並期待與更多領導廠商與生態鏈合作夥伴，共同推動終端AI裝置的發展。