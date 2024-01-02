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揚智總座與人資長雙雙請辭

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

機上盒（STB）晶片揚智（3041）於今（2）日公告，收到總經理暨執行長程心璿的辭任書，預計生效日為3月1日。同時，該公司人資長黃建銘也請辭。

程心璿於2022年3月出任揚智總經理，去年12月1日才開始兼任公司執行長，黃建銘也於同時間才升任人資長。

揚智累計去年前三季每股淨損3.42元，前11月合併營收為12.88億元，年減45.7％。

揚智是老牌機上盒（STB）晶片廠，同時，在新事業方面，該公司無線通訊事業推出第一代晶片已出貨，第二代晶片強打低功耗、高性能、高性價比，預計將於今年8月量產。在智能移動事業方面，該公司已切入智慧家庭產品，除了掃地機器人應用外，更聚焦於商業服務型機器人，並已與策略夥伴合作，在餐廳、醫院等場域，進行帶位、送餐等服務功能測試。

另外，揚智的人機介面HMI應用已跨入電競與醫療產業，已小量出貨。該公司也希望擴大承接ASIC生意的觸角。

揚智 晶片

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