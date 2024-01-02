把U-Bike當綠電種！遠傳響應綠色交通政策

為內湖科學園區「交通疏緩、永續減碳」尋求解方，台北市府推動「內科交通綠運輸ESG推廣計畫」廣邀在地企業共襄盛舉，遠傳電信（4904）日前以「協助設置U-bike 2.0租借點與響應綠色交通」專案，獲台北市副市長李四川親自頒發「市府特別獎」表揚，並由財務暨設施服務群資深協理李弘灝代表領獎。

「內科交通綠運輸ESG推廣計畫」共有61家公司享響應投入獲一般參與獎、5家公司獲市府特別獎，遠傳電信亦是市府特別獎唯一獲獎的電信業，於在地公民責任之履行、內科節能減廢之貢獻，倍受肯定。遠傳基地台與教室冷氣節電的廣告影片，亦獲得2023台灣活動卓越獎「企業ESG活動」佳作，雙雙於ESG環境永續上，再添兩筆卓越成績。

遠傳表示，以本業之5G行動通訊服務出發點，思考「如何用行動網路解決移動問題」，以「低碳移動」為概念，訴求只要有5G網路就能上班工作，推出如「彈性班別、共乘獎勵、在家工作」等一系列對應措施，減少單日赴公司上班人數、錯開通勤時間、融合搭乘車次，更成為員工福利，並於港墘路辦公處，提供場地設置「U-bike2.0租借站點」，讓內科上班民眾可以方便使用，提升騎自行車的意願，減少自駕車輛帶來的交通擁擠，減少廢氣碳排放，站點預計於2024年完工使用。

遠傳表示，遠傳總公司位於內湖科學園區最核心的瑞光路上，是最早進駐內科的企業總部之一，對於在地責任責無旁貸，除自家員工享有上下班彈性與通勤福利，本次也跨企業合作，提供公共場域設置U-bike2.0，即便是寸土寸金的辦公地段，也能讓土地空間做出永續貢獻。

除了實踐城市永續，遠傳表示，持續推動「節能減碳 寶衛地球」計畫，運用遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）落實全台基地台的節能減碳，以AI 智能選戰，進行 5G 選站佈建，結合站台智能管理機制，導入站台休眠功能多軌並進，每年可減少 1.2 億度電、5.9萬噸碳排，也提供EMS能源管理系統，為297所學校、1萬4,984間教室「班班有冷氣」計畫的節電節能做好做滿，其相關公益實績廣告影片（遠傳【節能減碳 寶衛地球】──能源管理篇／基地台篇），更於2023年第十屆「台灣活動卓越獎」的「企業ESG活動」類中獲得佳作，電信業中只有遠傳獲得此項榮耀，不僅做「有能量的永續好事」，也把「有好事的永續能量」傳遞出去，帶出社會正循環的影響力。