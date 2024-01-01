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NVIDIA 發表 RTX 4090D 法人機構預期台積電將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

輝達（NVIDIA）發表搭載AD102-250的中國特規版顯示卡，名為GeForce RTX 4090 D，取代限制出口的旗艦產品GeForce RTX 4090；法人機構表示，NVIDIA降階特規版仍採用台積電（2330）製程，因此，持續看好台積電營運後市。

法人機構指出，2023年10月美國對大陸出口的人工智慧相關晶片、半導體製造設備祭出嚴格限制，導致NVIDIA高階遊戲市場的顯示卡GeForce RTX 4090在大陸銷售受限，為解決這個問題，決定開發大陸市場客製化的GeForce RTX 4090 D顯示卡，透過降低部份規格，以符合美國出口管制要求，持續在大陸市場銷售。

NVIDIA此次最新發表搭載AD102-250的中國特規版顯示卡，名為GeForce RTX 4090 D，取代限制出口的旗艦產品GeForce RTX 4090。D代表的是“Dragon”寓意著龍。2024年是中國農曆的龍年。

分析師認為，因應美國政府對中國人工智慧AI晶片最新出口管制，NVIDIA RTX 4090 D需要滿足綜合運算性能限制，RTX 4090比限制值超出10%左右。正常來說，NVIDIA需要在RTX 4090基礎上適當削減規格，最直接就是減少SM、Tensor和CUDA等配置數量，但是RTX 4090 D 要與RTX 4080 SUPER之間保持一定的距離。

GeForce RTX 4090 D核心是基於全新的SKU開發，同樣是基於台積電N4製程，CUDA核心數量從RTX 4090的16,384個減至14,592個，包含57個TPC（114組SM單元），也就是擁有14,592個CUDA核心，和GeForce RTX 4090相比減少14組SM單元和1792個CUDA核心。

推估RTX 4090 D的性能大概會比RTX 4090低5%左右；定價方面，RTX 4090 D與RTX 4090相同，也就是官方建議零售價的人民幣12,999元，預計會在2024年1月中旬上市。

NVIDIA新特規版晶片最快2023年底量產，RTX 4090 D和RTX 4090都使用台積電N4製程，其主要晶圓代工廠台積電將為最大受惠者。此外，2024年1月GeForce RTX 4070 Super、RTX4070 Ti Super與GeForce RTX 4080 Super也將陸續發表，亦是由台積電代工，預期將帶動台積電N4、N5產能利用率提升。

2024 台積電 GeForce

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