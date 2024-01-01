中華電：跨年夜傳輸量成長三倍 下半年挑戰2.4G 最高速

2024跨年夜，中華電信（2412）表示，全台18處熱門跨年晚會景點，行動上網總量超過耶誕夜3倍，持續建設網路，2024下半年將是全台唯一可提供5G下載速率（理論峰值）超過2.4Gbps的行動業者。

中華電信表示，動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶約320萬戶，8成以上用戶透過中華電信最優質行動網路使用FB、LINE、IG等通訊軟體或直播方式，即時盡情分享影音與照片和親友傳遞祝福，喜迎2024新年到來！

中華電信指出，在全台重要跨年地點，包括台北市政府及101信義商圈、桃園高鐵站前廣場、台中水湳中央公園、麗寶樂園、台南市府跨年晚會、高雄夢時代及義大世界等18處熱門跨年晚會景點，行動上網總量超過耶誕夜3倍；其中最受矚目台北101跨年煙火行動上網量超過耶誕夜3倍以上、台中水湳中央公園/台南市府/高雄夢時代等跨年晚會行動上網量超過耶誕夜2倍以上。

中華電信強調，運用擁有之全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬，積極佈建超過千台以上最新型高效能基地台，透過導入5G雙CA (3.5GHz+2.1GHz)並搭配4G 網路，於2024跨年熱區及全台超過1,500個地點提供最高2.14Gbps網速，讓客戶可實際體驗的行動優質服務不用等。

中華電信強調，更規劃進一步升級天線技術推升網路速率，2024下半年將是全台唯一可提供5G下載速率（理論峰值）超過2.4Gbps的行動業者，技術永遠走在最前面！