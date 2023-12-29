台積電第四屆TSMC ESG AWARD 員工提案數年增逾六成

台積電（2330）為鼓勵員工鏈結公司ESG五大方向的創新點子、表彰組織的永續實績，為社會帶來正向改變，2023年舉辦的「TSMC ESG AWARD」已經邁入第四屆，本屆提案數年成長68％至3,166件，顯示員工參與度正逐步提升。

台積電在最新出爐的ESG電子報中指出，2023年舉辦的「TSMC ESG AWARD」正式邁入第四屆，本次一共吸引62萬1,126人次海內外同仁共襄盛舉，總計報名提案數達3,166件，相較去年再成長68％，為實踐永續價值蓄積源源動能。

台積電透過舉辦「TSMC ESG AWARD」，支持員工提出鏈結公司ESG五大方向的創新點子、表彰組織的永續實績，為社會帶來正向改變。為驅動同仁持續挖掘各種進步的可能、將永續行動融入工作與日常生活，且2023年的「TSMC ESG AWARD」還新增「ESG熱情推動獎」，並於開放報名前推出「ESG 21+」 、「永續宣言大聲說」 二波永續素養暖身活，激勵同仁成為創造影響力的關鍵推手；今年亦首次以實體、線上雙軌並行方式展出初選入圍提案，並設計虛擬扭蛋機互動遊戲鼓勵同仁認識不同提案內容，激盪多元創新思維。