Win10 2025年終止服務 洽海柏特延長產品使用周期

英特爾(Intel)公司將進行一項創紀錄投資，計劃投入250億美元在以色列興建晶圓廠，並獲得來自以色列政府的32億美元補助（約台幣990億元），這也是以色列史上最大規模的企業投資案。

2023-12-29 06:20