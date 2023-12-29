Win10 2025年終止服務 洽海柏特延長產品使用周期
宏碁（2353）集團旗下3C產品售後服務專家海柏特（6884）因應微軟將於2025年10月終止Windows 10服務，將更緊密觀察產業發展趨勢，以3C專業顧問角度透過多品牌產品售後服務協助企業或消費者延長個人電腦使用周期。
海柏特提供個人電腦作業系統升級與裝置安全性的相關諮詢；對於無法升級的裝置，亦提供安裝替代作業系統方案，讓用戶降低或延緩報廢舊電腦數量。相關方案為環保永續盡一份心力，發揮海柏特延長電子產品使用周期之使命。
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