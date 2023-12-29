遠亞併後首次網路採購！斥資40.16億元採購愛立信基地台

遠傳電信（4904）今年12月15日合併亞太電信，今日公告與愛立信簽屬採購電信合約，將斥資40.16億元，採購4G、5G行動寬頻網路設備（基地台等）。

遠傳日前指出，正式合併亞太電信，至明年1月底前將分區陸續完成第一階段的基站整併工作，原亞太用戶的網路覆蓋率（收訊地區）將能提升近一倍，而原遠傳用戶也可望受惠於合併新增的頻譜資源，逐步享受到遠傳「頻譜三冠王」（總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大）的利多。

遠傳強調，每一區域整併完成後，遠傳除了會發簡訊通知該區域用戶，更在官網「遠亞合併專區」揭露基站整併區域地圖，方便用戶隨時查找、瞭解最新進度，公開透明的溝通方式，獲網友好評。因應年底各地跨年活動需進行網路整備與調校，基站整併工作暫停至元旦後繼續執行，屆時將持續更新基站整併區域地圖。

台灣大為因併購台灣之星，為網路整合預作準備，今年8月董事會通過追加網路建設資本支出，將2023年度資本支出從原本的127.93億元提升至156.53億元，淨增加28.6億元。