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加碼非中國產能…和碩砸逾20億越南海防擴廠 公司：生產及營運用
和碩（4938）一方面在中國大陸昆山世碩廠引進陸廠立訊精密，另一手持續擴張非中國產能，今（28）公告將砸下約20.14億元，在越南海防興建新廠房及員工宿舍，對此，和碩表示，主要是供生產及營運用。
和碩今日代子公司 Pegatron Vietnam Company Limited 公告以租地委建廠房，契約人為建興越南建設發展責任有限公司，施工總承包工程合約為11.89億元，和碩表示，主要是供生產及營運用。
此外，和碩亦代子公司 Pegatron Vietnam Company Limited 公告以租地委建員工宿舍，契約人為中億丰越南建設發展責任有限公司，契約總金額約為新台幣8.25億元。和碩表示，主要是為供營運用。
和碩海防廠於去年上半年投產，主要生產消費性電子產品，包含 Google 的智慧音箱、微軟 Surface 系列部分產品，以及家用遊戲主機等產品。
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