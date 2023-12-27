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中科二期擴建過關…台積1.4奈米製程 落腳台中機率增

聯合報／ 記者簡永祥程遠述黃寅／連線報導
內政部都市計畫委員會昨天通過中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，為台積電布局先進製程「開綠燈」。圖左為中科二期預定地，圖中上方與圖右下方兩座廠分別為台積電中部15A、15B廠房。圖／取自Google Earth
內政部都市計畫委員會昨天通過中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，為台積電布局先進製程「開綠燈」。圖左為中科二期預定地，圖中上方與圖右下方兩座廠分別為台積電中部15A、15B廠房。圖／取自Google Earth

攸關台積電奈米以下先進製程布局的中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，內政部都市計畫委員會昨天決議通過。台積電目前尚未對這塊地是否由原規畫的二奈米用地，變更為更先進的一點四奈米使用，台積電供應鏈推測，以目前台積電將寶山及高雄展開二奈米建廠作業，預料中科二期擴建將會把一點四奈米製程列入未來建廠優先計畫。

不過，據了解，台積電仍未放棄在北部建立一點四奈米生產基地的念頭。中科管理局表示，後續將請台中市政府協助盡速辦理公告實施，以利接續啟動用地取得作業，預計明年六月底提供土地給廠商建廠，以應產業發展需求。

由於中科二期擴建先前已獲台中市都市計畫委員會通過變更案，內政部昨天審議通過，符合台積電內部預期，因此公司除了感謝相關單位協助外，不對此案後續規畫做任何回應。

中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積八十九點七五公頃。根據台積電最初向中科管理局提出的中科擴大計畫用地申請，台積電希望中科二期擴大計畫作為二奈米的備援用地，後來台中市政府審定將面積縮小，頂多只有興建兩座二奈米旗艦廠。

相較台積電以內部編定為Fab20的寶山廠為二奈米生產重鎮，後來也將高雄廠變更切入二奈米，形成南北都有二奈米生產據點，一般預料在台積電宣布放棄原打算作為一點四奈米生產據點的桃園龍潭科學園區三期擴大計畫後，可能先將中科二期擴大用地，作為一點四奈米的優先用地規畫，但台積電仍會視各縣市爭取的態度以及提出方配套計畫，再挑一處一點四奈米，甚至是更先進的一奈米用地。

目前包括高雄、台南、嘉義、雲林和台中等縣市，都表態歡迎台積電前去設立先進製程晶圓廠，預料台積電應會評選其他用地規畫後，再做最後定奪。中科管理局局長王永壯稍早釋出台積電寶山廠將於明年四月開始裝機，第二廠也同步加緊建廠作業，以利二奈米能如期在二○二五年量產。

可靠消息人士透露，台積電高雄廠則規畫切入二奈米強化版（Ｎ２Ｐ）製程，預定二○二六年量產；以此時程推估，台積電的一點四奈米推出時間將落在二○二七到二○二八年，中科二期擴大計畫，可讓台積電在決定未來先導入二奈米或直接切入一點四奈米，有了更大的彈性及和各縣市談條件的空間。

奈米 台積電 都市計畫

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