曾繁城：半導體下半年較好

科技大老如何看待明年半導體景氣？台積電董事暨創意董事長曾繁城表示，明年上半年半導體市況可能還有些猶疑，下半年應該會比較好；設備大廠漢民科技副董事長許金榮則說，明年景氣應該會比今年好一點，「要大好可能比較難」。

有台灣科技產業界的諾貝爾獎之美譽的「潘文淵獎」昨天舉行頒獎典禮，今年由聯發科副董事長暨執行長蔡力行獲獎，多位重量級半導體業界大老包括曾繁城、許金榮和蔡力行都出席這項盛會，並一致看好明年半導體景氣穩定成長。

曾繁城表示，消費性產品方面，明年下半年表現應當會優於上半年，ＡＩ相關產品則可能較為平穩發展。只是ＡＩ市場的力道還很難預料，可預見ＡＩ市場的競爭可能會愈來愈激烈。他並引述美國半導體協會統計，預估明年半導體會自下半年緩步回升，上半年還有挑戰；明年景氣會比今年好。

許金榮則表示，儘管全球經濟變局仍受地緣政治干擾，不過因整體局勢已趨穩定，產業庫存調整也近尾聲，在ＡＩ人工智慧、電動車等新應用持續推升半導體元件成長，明年整體半導體景氣應會穩定成長，但成長力道還是得密切注意地緣政治風險是否升高，包括台海關係是否會擦槍走火，雖然理論上擦槍走火的機率不高，但總是不希望發生。

蔡力行也直言明年半導體景氣一定比今年好。蔡力行說，現在愈來愈多公司都會將生成式ＡＩ應用在工程、財務方面，ＰＣ、汽車也會有生成式AI Model。愈來愈多企業開始使用生成式ＡＩ去做生產力提升，就連聯發科董事長蔡明介都要求公司內部每個單位都用生成式ＡＩ，提升生產力。

他認為，生成式ＡＩ未來也會有新的應用跟新的商業模式出來，對於業界來說，這也會是新的業績和潛能。

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