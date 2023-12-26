美政府支持Apple Watch侵權裁定 即日起禁止進口
美國拜登政府今天拒絕撤銷國際貿易委員會（ITC）10月所提出、建議禁止進口並銷售侵犯醫療技術公司Masimo專利權的Apple Watch型號，因此上述禁令已於今天生效。
路透社報導，經過仔細協商後，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）決定不撤銷禁令，因此ITC的「有限排除令」已於12月26日正式生效，並禁止進口和銷售利用侵權技術監測血氧含量的Apple Watch型號。此前，拜登政府有60天的時間可依據政策考量，決定是否撤銷禁令。
蘋果自2020年的Apple Watch Series 6開始在其智慧手錶中加入血氧監測功能，之後Masimo提出訴訟，指控該款Apple Watch侵犯其利用光感測技術測量血氧含量的專利權。
不過，蘋果仍可就上述禁令向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提出上訴。
自上週以來，蘋果已暫停在美國銷售Apple WatchSeries 9和Ultra 2智慧手錶。該禁令不會影響AppleWatch SE，這款價格較便宜的型號將繼續銷售，之前銷售的手錶也不會受到禁令的影響。
在訴訟過程中，Masimo指控蘋果挖角其員工、竊取其脈搏血氧監測技術，並將其整合到廣受歡迎的Apple Watch內。
今年5月，加州聯邦法院對此案的陪審團審判以無效審理（mistrial）告終。蘋果已在德拉瓦州（Delaware）聯邦法院另案控告Masimo侵犯專利權，並稱Masimo的法律行動是為自家智慧手錶清除競爭對手的手段。
前總統歐巴馬（Barack Obama）政府2013年在蘋果與三星（Samsung）的專利糾紛中撤了針對蘋果iPhone和iPad的進口禁令。自2013年以降，美國總統從未推翻ITC的裁決。
Apple Watch Series 9和Ultra 2在美國以外地區仍將持續販售，包括在亞洲的農曆新年期間。
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