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不用擔心再斷網！台馬微波擴建工程完工 備援率103.2%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信今日表示，台馬之間的微波頻寬已經擴展至10.6Gbps，微波備援率已經來到103.2%，可望強化離島之間的網路韌性，馬祖民眾不用再擔心斷網情況發生。 記者馬瑞璿／攝影
中華電信今日表示，台馬之間的微波頻寬已經擴展至10.6Gbps，微波備援率已經來到103.2%，可望強化離島之間的網路韌性，馬祖民眾不用再擔心斷網情況發生。 記者馬瑞璿／攝影

馬祖海底電纜今年2月8日中斷，讓馬祖成為孤島，幾乎無法對外聯絡，當時，NCC（國家通訊傳播委員會）、中華電信就規劃今年底前微波擴建工程倍增；中華電信今（26）日表示，台馬之間的微波頻寬已經擴展至10.6Gbps，微波備援率已經來到103.2%，可望強化離島之間的網路韌性，符合馬祖前線居民的需求容量，馬祖民眾不用再擔心斷網情況發生。

台馬海纜之前經常被往來台灣海峽的船隻勾斷，不過，台馬2號、3號兩條海纜同時斷掉的情況相當少見，這也造成馬祖網路今年2月上旬一路中斷到3月上旬。

台馬之間的網路，除了運用海纜傳輸網路訊號之外，也可以透過微波寬頻設備傳輸；只不過，台馬以前的微波傳輸僅有2.2Gbps，僅用於緊急傳輸。

根據中華電信年初回報給NCC的資料顯示，馬祖平日聯外訊務量一般是在8-9Gbps，先前台馬微波頻寬僅有2.2Gbps，也因此，中華電信僅開放重要民生通訊聯絡、行動上網，並未開放寬頻上網，網路傳輸速率也慢，幾乎形同斷網；直到3月份，台馬微波頻寬增至3.8Gbps，馬祖民眾才能同步使用行動上網以及家戶固網寬頻上網通訊。

中華電信董事長郭水義今日指出，台馬之間的海纜，除了現行使用的2號、3號海纜之外，台馬4號海纜已在建置，預計後年完工；除了海纜之外，中華電信也積極擴充微波通訊，3月、5月、10月陸續將微波頻寬擴展至3.8Gbps、4.4Gbps、6.6Gbps，而到今年年底，台馬之間的微波已經順利擴容到10.6Gbps，可以滿足馬祖前線居民的需求容量。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，中華電信3月中旬就已經增加部分容量，現在已經完成10.6Gbps；微波設備建設避不容易，為了不要受到干擾，微波設備必須建置在高山上，還要考量新鐵塔腹地空間、無遮蔽傳輸路徑、無干擾訊號的乾淨空域，台海之間的微波設備還要精準對準，才能有最好的傳輸狀態，建設工程相當不容易。

中華電信今日表示，台馬之間的微波頻寬已經擴展至10.6Gbps，微波備援率已經來到103.2%，可望強化離島之間的網路韌性，馬祖民眾不用再擔心斷網情況發生。記者馬瑞璿／攝影
中華電信今日表示，台馬之間的微波頻寬已經擴展至10.6Gbps，微波備援率已經來到103.2%，可望強化離島之間的網路韌性，馬祖民眾不用再擔心斷網情況發生。記者馬瑞璿／攝影

中華電信 馬祖 6G 電纜

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