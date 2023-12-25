擎亞法說會／CIS 漲價促使客戶先搶貨 明年動能看好

通路商擎亞（8096）於今（25）日召開法說會，該公司表示，從客戶拉貨動能來看，明年應該會比今年好。談到 CMOS 感測器漲價消息，擎亞也證實三星原廠確實依客戶不同，漲幅約在15％至20％，客戶因為有漲價預期心理，因此也先拉貨，今年下半年拉貨比上半年多。

擎亞累計前11月合併營收為201.17億元，年減10.1％，受到第2季提列應收帳款損失，第3季又提列庫存相關損失影響，前三季淨損4.47億元，每股淨損3元。

不過擎亞強調，上述兩筆認列損失都是來自同一客戶，客製化晶圓原本是客戶欲應用於手機驅動IC領域，但因市場不景氣，砍單嚴重，所以造成層層影響，合計影響數約6.9億元已全數提列，後續會加強應收帳款風險管控。

擎亞也提到，該公司有 CMOS 感測器、記憶體與 AMOLED 面板這三大產品線，CMOS 感測器的毛利率比其他兩項稍好，目前業績比重約達四成，預期明年相關占比可能落在四到五成之間。

商品推薦