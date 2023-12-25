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李秉傑辭任鼎元董事長一職 待董事會推舉新任

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

鼎元（2426）今（25）日公告，董事長李秉傑因個人因素辭任鼎元董事長一職，於今年12月25日生效，同日公告亮點投資改派代表人，由富采投控執行副總蘇峰正接任。

李秉傑今年也在富采董監改選後，卸任富采董事長職務。

鼎元指出，新任董事長待董事會推舉後另行公告。

董監改選

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