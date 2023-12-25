三星推Galaxy A15、A25 5G 搶攻聖誕商機

三星致力擴展多元產品陣容，滿足消費者購機需求；其中，以親民價格即可體驗Galaxy創新的A系列長期深受青睞。觀察台灣智慧型手機市場，A系列為台灣Android系列智慧型手機銷售常勝軍，如今年3月底甫上市的Galaxy A54 5G便蟬聯8個月Android機型銷售冠軍。看好市場潛力，台灣三星宣布推出兩款全新機型Galaxy A15｜A25 5G，集結卓越的3+1鏡頭、6.5吋大螢幕及5,000mAh大電量等特色，讓消費者輕鬆擁有精彩體驗。

Galaxy A25 5G推出藏藍黑、幻光黃、琉璃藍3款顏色，搭配6GB+128GB、8GB+128GB兩款容量選擇，建議售價分別為NT$10,490、NT$11,490；Galaxy A15 5G則有藏藍黑、幻光黃、穹天藍3款顏色，與4GB+128GB、6GB+128GB兩款版本，建議售價分別為NT$7,490、NT$8,490。兩款手機預計2024年1月2日起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

A級拍照超上鏡！高畫素5,000萬主鏡頭+超廣角+微距，一機滿足多種拍攝需求！

喜愛拍照錄影、分享生活的A咖，可透過A15｜A25 5G搭載5,000萬超高畫素主鏡頭，及超廣角與微距鏡頭的強大3鏡頭組合，輕而易舉捕捉每一個精彩瞬間。不論日常記錄壯麗風景、運用超廣角拍攝好友出遊大合照、或微距攝影捕捉餐點細膩質感，統統難不倒。而A25 5G相機主鏡頭進一步具備OIS光學防手震，夜拍、錄影更清晰穩定；並支援物件橡皮擦功能，誤入畫面的路人及惱人的陰影、反光，都能輕鬆去除，攝影作品更完美。前鏡頭則搭載1300萬畫素，可透過內建人像模式、美肌模式與多種濾鏡，輕鬆拍出唯美景深，打造超上鏡自拍。

A級娛樂行動力！高螢幕更新率+超強續航+安心防護，精彩一整天

手機除了是通訊工具，更是生活娛樂不可或缺的夥伴。A15｜A25 5G分別搭載90Hz螢幕更新率以及120Hz畫面更新率，搭配6.5吋U極限全螢幕，營造十足沉浸感，同時減少藍光及降低疲累感，追劇超享受。此外，配備5,000mAh實用大電量，同步支援25W超快速充電，不僅確保手機隨時待命，更能在短時間充分備戰，跟厚重行動電源說再見！而現今資安意識抬頭，借助Samsung Knox的多層防護及嚴格加密技術，密碼、生物識別和其他安全關鍵資訊均受到獨立硬體安全保護，確保使用者放心暢玩、用手機盡情探索生活樂趣。

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