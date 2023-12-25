蘋果開發折疊機 台鏈動了

非蘋品牌折疊機百花齊放之際，傳出蘋果積極串聯台灣與南韓供應鏈能量，加速開發首款折疊iPhone。台廠方面，先鎖定折疊機最關鍵的零組件軸承供應商，要求軸承三雄新日興、兆利、富世達送樣，其中，新日興與蘋果在軸承領域合作多年，奪單呼聲高；南韓三星近期也傳出組織重組，協助開發首款折疊iPhone用顯示器。

針對蘋果折疊iPhone開發進度，國內供應鏈均不予置評。業界人士指出，雖然國內軸承三雄過去幾年來，幾乎都曾將產品送樣給蘋果進行測試，但今年送樣的次數與頻率有變多且周期縮短的情況，透露蘋果正在加速開發首款折疊iPhone，藉此迎頭趕上三星、華為等對手。

業界人士分析，折疊iPhone絕大多數零組件，包括處理器、鏡頭、PCB等，幾乎都與現有iPhone一樣，最大的不同且攸關折疊機品質良莠關鍵，就是讓機身得以收合的軸承，因此蘋果高度重視軸承供應鏈。

圖／經濟日報提供

據悉，目前國內軸承廠中，富世達、兆利已有量產折疊機軸承的經驗，技術、良率也都符合水準，新日興雖然尚未有折疊機量產出貨實績，但該公司是蘋果MacBook系列、AirPods電池盒主要軸承供應商，與蘋果合作關係密切，奪單呼聲高。

台灣軸承廠大動員之際，南韓關鍵零組件業者也動起來。韓媒《The Elec》指出，三星旗下三星顯示器（Samsung Display）近期正進行組織重組，主要目的是為了滿足蘋果首款折疊機開發需求，並藉此取得蘋果折疊機未來龐大的可折式OLED訂單。

分析師認為，三星顯示器在OLED領域的營收與獲利大多來自三星自家的Galaxy系列與蘋果iPhone系列，雖然業績相當穩定，但始終缺乏新的動能，而蘋果折疊機正是三星顯示器成長的關鍵契機，因此有必要進行組織重整，讓資源重新分配，並進而強化與蘋果折疊機的合作開發力度。

據悉，過去蘋果遲遲不推出折疊iPhone，原因包含生產成本過高、面板折痕無法解決，以及市場接受度不高等問題，如今折疊機關鍵零組件良率日益提升，生產成本也開始下降，更重要的是終端售價日益親民，推升市場接受度大增。供應鏈預料，蘋果最快明年底至後年推出首款折疊iPhone。

商品推薦