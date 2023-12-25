紅鏈搶單 電池模組業叫苦

PC／NB市況回溫之際，身為關鍵零組件供應商的電池模組業者卻討不到便宜。受大陸電池模組廠持續殺價搶單衝擊，本土電池模組二哥順達坦言，同業價格導向競爭，保守看2024年IT業務；中小型電池廠西勝也對明年相關業務不樂觀。

此外，因應客戶分散區域製造要求，也成為本土電池模組廠成本上升的壓力。

儘管外界預期隨著PC整體市況復甦，2024年出貨量將重回年成長軌道，電池模組業者身為供應鏈之一，營運也應回溫，但順達、西勝等業者陸續表態，看淡明年IT應用，引發關注。

這意味紅色供應鏈與台廠競爭搶單態勢持續蔓延，從LED、面板，到蘋果零組件，一路延伸至PC／NB關鍵零組件。

順達總經理張崇興表示，目前IT產業庫存已回到正常水準，2024年預計全球平板電腦出貨持平，NB將微幅成長。但依據目前接單狀況，預估2024年IT業務營收將較2023年下滑，主因是競爭激烈，同業價格導向競爭，致使公司承受壓力。

西勝董事長黃宗偉則直言，NB產業已經很成熟，大陸廠商低價競爭，嚴重侵蝕台、日、韓相關廠商營運，西勝接單模式又與同業不同，毛利率承壓更大。

台灣電池模組廠IT業務應用主要以平板、筆電、智慧手機電池模組為大宗，普遍占台廠整體營收比重七成以上，其中以筆電為最大應用項目。

陸廠在消費性電子領域殺價競爭持續多年，較大型的業者如欣旺達、德賽電池、珠海冠宇等，陸續從台廠手中逐步侵蝕蘋果相關市占率。

本土電池模組龍頭新普尚未釋出2024年IT業務展望；加百裕則預計NB業務明年逐步回升，公司將積極開發新客戶，擴展新產品如工業電腦領域。

此外，近年在PC品牌商要求下，相關代工廠擴充非大陸產能，電池模組廠不得不跟進設廠，順達選擇布局泰國，新普則主攻越南。

順達今年在泰國洛加納大城工業區新增生產基地，是為就近供貨及分散區域製造考量，預計2024年第4季量產，初期以生產IT相關產品為主。

順達指出，供應鏈的遷移及分散區域製造，均造成管理及製造成本上升。

黃宗偉分析，目前PC品牌客戶都要求供應鏈遷移到大陸以外地區，要分散生產、要求短鏈，至東南亞、北美或東歐地區就近出貨，但對西勝來說，毛利低又要建廠投資沒意義。

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