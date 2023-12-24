消費力復甦 AI熱潮延續 半導體迎黃金新年

聯發科執行長蔡力行昨日指出，台灣半導體產業在製造、設計、系統基礎上面，一定要繼續聯合創造更高價值，尤其幾十年才出現一次的生成式AI機遇，台灣產業絕對不能放過，生成式AI一定會成為半導體產業成長最大動能。

歐美耶誕等節假日拉貨潮為供應鏈業績帶來好消息：研究機構TrendForce表示，受惠智慧型手機、筆記型電腦供應鏈庫存落底，進入季節性備貨旺季，加上生成式AI相關主晶片與零組件出貨加速，第三季全球前十大IC設計公司營收季增百分之十七點八，以四四七點四億美元創下歷史新高。

從各家營收表現來看，生成式AI、大型語言模型熱潮帶動輝達第三季營收成長至一六五點一億美元，季增百分之四十五點七。其中資料中心業務已占近八成營收，是輝達業務成長的關鍵動能。超微在雲端與企業客戶搭載4th Gen EPYC server CPU及筆電季節性備貨等有利因素下，資料中心與客戶端部門營收均成長。

聯發科則因終端品牌客戶庫存進入健康水位，接獲智慧型手機AP、WiFi6、手機及筆電PMIC等零組件庫存回補需求，第三季營收季增百分之八點七。

蔡力行昨指出，以設計、晶圓代工、封裝等領域來看，台灣在全球晶圓代工、封裝全球第一，台積電在全球晶圓代工市場拿下八成市占，封裝產業也在全球拿下五成八市占率；在全球IC產業市占率為二成二、排名全球第二，市場卻幾乎是美國公司囊括。

業界預期未來十年生成式AI會為人類生活帶來巨大變化。蔡力行說，生成式AI需要巨大無比的資料庫、算力、記憶體都與半導體相關。他引用研究數據指出，市場原先預期二○二三至二○二七年間，資料中心AI加速器市場年複合成長率約在百分之五十，但現在最新年複合成長率預估數據為百分之七十三。

「愈來愈多公司都會將生成式AI應用在工程、財務，PC、汽車也會有生成式AI Model」。蔡力行舉例，愈來愈多企業使用生成式AI提升生產力，就連聯發科董事長蔡明介都要求公司內每個單位都用生成式AI。蔡力行說，現在還很難看出來生成式AI未來會有哪些應用，但他回顧智慧手機、4G行動通訊發展，「有一年我去北京，計程車師傅停等紅燈時在看抖音，果然這個商業模式後來獲得巨大成功，當初如果沒有iPhone、4G網路，這個很難發展」。

蔡力行認為，生成式AI未來也會有新應用跟新的商業模式，對業界是新業績跟潛能。

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