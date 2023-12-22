電信三雄OTT TV 積極搶耶誕、跨年眼球商機

電信三雄旗下OTT TV平台2023年收視表現優於前一年。中華電信（2412）表示，旗下MOD、Hami Video已是全台最大影音平台，訂閱數截至今年第3季來到287.1萬戶，年增5.8%，今年11月戲劇收視次數較去年同期相比成長1.8倍；台灣大（3045）的MyVideo於2023年度總觀影次數1.7億；遠傳（4904）friDay影音全站付費用戶數增加近一成、免費會員大增逾六成。

中華電信Hami Video收視次數持續成長，11月戲劇收視次數較去年同期相比成長1.8倍，2023年影劇館年度收視排行中，中華電信參與出品的兩部台劇收視亮眼，入圍金鐘8項大獎的《牛車來去》榮登雙平台點閱冠軍，全台首播年度大戲《八尺門的辯護人》拿下Hami Video排行第二的好成績。

台灣大日前公布旗下OTT影音平台MyVideo於2023年度總觀影次數1.7億，觀眾看片數年增三成，MyVideo節目館每人平均觀看片數年成長27%，MyVideo「戲劇館」每人平均觀看片數再創新高，較去年同期年成長近五成，原創IP及續集系列電影廣受影迷支持，電影館每人平均觀看片數年成長48%。

台灣大指出，MyVideo「戲劇館Top 10」中，台灣大共同出品的職人劇《最佳利益第2、3季》及兒少主題影集《百味小廚神第1、2季》分別榮獲收視前三、四名，而「節目館Top 10」中8席是台灣原創作品，實境節目《大嘻哈時代2》摘下收視冠軍寶座。

遠傳表示，遠傳friDay影音在獨家日、韓劇引發收視熱潮下，帶動全站付費用戶數增加近一成、免費會員大增逾六成，持續深耕本土內容，9月起獨家跟播熱門台綜《騎吧！哈林小隊》，榮登免費觀看排行前5名，更創下平台歷年最高的台綜收視紀錄，另年度最熱門電影冠軍則由《媽的多重宇宙》奪下。。

迎接耶誕、跨年假期，民眾可能在家追劇，電信三雄大搶眼球商機，中華電信MOD、Hami Video強打獨家韓劇《我的Happy Ending》、強檔國片《我最愛的笨男人》。

遠傳friDay影音推出《花月殺手》、《奧本海默》、《水泥烏托邦：末日浩劫》、《鈴芽之旅》等。台灣大也強打，聖誕跨年壓軸片單，Disney+獨家上線《龍之奇蹟》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》，MyVideo「單點強檔」首推小朋友偶像天團《汪汪隊立大功：超級大電影》。

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