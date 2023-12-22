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迎戰聖誕人潮 台灣大擴充網路傳輸容量

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）合併台灣之星後，將首度迎戰聖誕人潮，已在全台十餘處聖誕熱區佈署網路備援，首次與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，以較平日高達15倍的速度偵測新北耶誕城、台北101等熱區網路狀況，優化用戶網路體驗，新北耶誕城擴充超過平常170%的網路傳輸容量，陪千萬用戶過聖誕。

台灣大指出，自合併日起，完成3G網路整併，持續逐站執行4G、5G基地台整併作業，以求達到「無感轉移、有感升級」。

用戶網路體驗是攸關未來電信三雄搶客關鍵之一，台灣大指出，以用戶體驗感受為優先，網路備援北、中、南各大聖誕活動，包含基隆市立體育場年終演唱會、新北耶誕城，中部的台中耶誕嘉年華、東海大學耶誕節、彰化歲末演唱會、南部的台南奇美博物館、台南市府耶誕演唱會、高雄聖誕生活節等十餘處耶誕活動熱點，出動行動基地台，臨時站點擴充，基站參數調整等以因應人流增加。

台灣大更鎖定新北耶誕城，全區共增加六個頻段200餘套設備，熱區容量大幅提升170%，滿足所有用戶服務需求。

台灣大強調，合併至今，台灣大已透過MOCN技術率先完成3G網路整合，原台灣之星3G的涵蓋基地台數量就大幅提升40%；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率更是大幅強化，從89%提升至95.7%；另外，同步完成4G 2100MHz擴頻，原台灣大哥大用戶的4G網速也已提升超過10%。

台灣大哥大 4G 演唱會

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