大摩：保守看面板 給予友達「劣於大盤」、群創「中立」評等

摩根士丹利證券發布報告指出，在定價前景有更明確的能見度之前，大摩對台灣的面板廠維持保守立場，並持續密切觀察成長動能。在兩大台廠中，大摩對友達（2409）維持「劣於大盤」評等，對群創（3481）維持「中立」評等。

報告指出，在電視面板方面，12月下半月價格平均下滑1%，整個月比上月平均下跌3%，符合大摩原先預估的2-3%；第4季整季比前一季下跌2%，優於第3季季跌14%。

至於IT（監視器及筆電）面板，12月下半月價格平均下滑0.2%，12月全月也是下滑0.2%；第4季整季持平，略低於第3季季增不到1%。大摩預期，在未來數月，由於淡季效應，價格會微幅下滑，但與現在價格差不多。

至於有機發光二極體（OLED）智慧機面板，隨著華為及其他安卓智慧機品牌補貨的訂單，入門級柔性OLED面板價格也從第2季的過度修正，到第3季開始回升。大摩的調查顯示，近期上漲動能持續，在今年第4季及明年第1季還可能上漲15-20%，但大多數面板廠的OLED業務仍會虧損。

在大中華相關廠商，大摩只看好京東方。大摩對於友達重申「劣於大盤」評等及13元的目標價，基於2024年獲利預估，給予0.6倍的股價淨值比，與2015-22年的平均值一致；對於群創維持中立及11.6元的目標價，給予0.45倍的股價淨值比。在景氣循環明顯的產業，群創的獲利波動不小，股價淨值比平均在0.5倍。

商品推薦