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邁達特子公司聚上雲取得認證 助企業接軌新世代AI應用

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

邁達特 （6112） 子公司聚上雲繼今年 7 月取得 Google Cloud 指標性認證後，今（21）日宣布於本月再度取得 Google Cloud 所頒發之Google Workspace「數位工作轉型」專業認證（Work Transformation - SMB Specialization）。

邁達特指出，該認證顯示聚上雲已協助不少中小企業成功部署 Google Workspace ，透過雲端應用加速數位轉型，接軌新世代 AI 應用大勢。

聚上雲董事長楊敦凱表示，AI 不僅是口號，實際落地應用的需求十分強勁，從 Google 官方資料中可見，Google Vertex AI 上活躍的 gen AI 專案數量，於一季之間增加了 7 倍以上。有鑑於此，聚上雲攜手 Google Cloud 加速衝刺企業 Cloud、Big Data、AI 新世代應用，繼今年 7 月取得 Google Cloud Infrastructure Specialization 「基礎架構」專業認證後，聚上雲於短時間內再獲一張 Google Cloud 認證加持。

而隨著 Google 迄今最嶄新、最通用、最強大的 LLM Gemini發布，Google 將陸續把 Gemini 整合至 Duet AI for Google Cloud/Google Workspace 以及 Vertex AI 中，有望使更廣大的企業使用者受惠。楊敦凱表示，這類大型語言模型的計算需求，都將帶動雲端服務持續增長，因此，聚上雲將持續擴充 Google生態系的技術含金量。

展望未來，隨著 AI 技術持續疊加，聚上雲將持續賦能企業採用 Duet AI for Google Workspace/Google Cloud 以及 Vertex AI 等 Google 生態系服務，透過 AI/ML 和數據分析與治理，優化企業部門和開發團隊的工作效能，大幅加速產業創新。

Google AI Google Cloud 雲端服務

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