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集邦科技：驅動IC今年均價弱 明年續緩跌

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

市調機構集邦科技（TrendForce）研究報告顯示，2023年面板驅動IC的價格多是持平或小幅下滑，2024年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需求增長的帶動，面板出貨將會有一定程度的成長，連同激勵驅動IC的需求同步上升，但在面板價格仍有壓力的情況下，預期2024年驅動IC價格仍會持續緩跌。

回顧2023年驅動IC市場，集邦科技表示，即便電視面板價格的回彈，對面板廠來說整體壓力並未解除，仍持續對上游端零組件端施壓降價。因此，DDIC供應商不僅需要優化產品設計以降低成本，同時也要尋求更有效益的晶圓代工廠合作，成本下降才有空間讓利。

目前，陸系晶圓代工廠以後進者的姿態進入市場，在中國大陸要求國產化的政策支持下積極擴產，為了爭取訂單及提升產能的前提下，在價格競爭上擁有絕對的優勢，吸引各家驅動IC供應商投片。

從2023年下半年開始，受惠於旺季備貨效益發酵，生產稼動率即滿載，並且持續進行產能擴產計畫。相較之下，台系八吋晶圓廠受到需維持獲利的壓力，價格競爭力相對弱勢，導致稼動率自今年起一路跌至五成。

然而，由於2024年第1季市場進入傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略，限制投片與產出，目的要抑制過多的供給可能造成面板跌價。與此同時，對前端零組件的拉貨也將降到低點。在面板廠與驅動IC廠商對未來保守備料的情況下，當2024年第2季終端需求快速拉升，促使面板廠對上游零組件開始拉貨，但當下是否有足夠的庫存對應，恐是2024年上半年供需的觀察重點。

此外，值得注意的是，由於面板產能高度集中在陸系面板廠，伴隨中國大陸加速落實零組件國產化的策略，過去一直穩居驅動IC領先供應商的台系廠商，開始感受到壓力，不僅只是價格與技術的競爭，後續營運策略也可能受影響，未來市占率變化將有更多不確定性。

集邦科技表示，在這樣的壓力下，台系廠商在技術創新與研發投入更加重要，滿足高階顯示技術日新月異的需求，以建立品牌形象與難以取代的市場定位。

電視面板 2024 晶圓代工廠

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