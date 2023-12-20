緯穎推全新短機身邊緣伺服器 滿足 AI 時代邊緣運算需求

緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景於今（20）日宣布，推出新一代邊緣運算伺服器產品「Wiwynn® ES100G2 和 ES200G2」。這兩款伺服器均配備全新第5代Intel Xeon 可擴充處理器。在短機箱有限的空間中實現優越的性能和效率，提供更低的總擁有成本（TCO），釋放全新的網路和邊緣運算商機。

在人工智慧時代，各種由大型語言模型（LLM）驅動的應用，為滿足AI推論和模型微調的需求，對於資料處理、運算能力和低延遲的要求日益提高。 緯穎新一代的邊緣運算伺服器整合第5代 Intel Xeon 可擴充處理器，充分發揮其內建的AI運算加速、Intel Advanced Matrix Extensions（Intel AMX）、更快的 DDR5 記憶體和 PCIe Gen5 等技術，在同樣功耗下提供較上一代更強大的性能，提高運算效率並降低整體擁有成本，也為網路和邊緣運算帶來了新的可能性。

Wiwynn® ES200G2 是一款短機箱 2U 單 CPU 邊緣運算伺服器，無縫整合了加速運算、儲存和網路橫向擴展等功能。支援兩張雙寬度 GPU 卡和四個 NVMe SSD，非常適合人工智慧推論和訓練、3D 圖形、渲染和視訊分析以及多存取邊緣運算。ES200G2 為邊緣端的 AI 工作負載提供了全面性的運算效能，將是邊緣服務提供商的最佳選擇，為其提供多樣化功能和靈活性，以抓住 CDN、智慧城市和智慧工廠等邊緣應用的商機。

而 Wiwynn® ES100G2 則是一款短機箱 1U 單 CPU 邊緣運算伺服器，符合 NEBS Level 3 標準。透過四個 PCIe Gen5 擴充插槽和 silicon-based 安全性設計，滿足 vRAN 和far edge軟體定義網路（SDN）等網路工作負載的需求。 ES100G2 利用英特爾內建的運算加速器和遙測功能（telemetry），協助網路通訊服務供應商實現更易於管理和更有效率的部署。

緯穎執行副總呂舜星表示：「我們很高興持續與英特爾密切合作，並推出採用第5代 Intel Xeon 可擴充處理器的新一代邊緣運算伺服器。 透過整合最先進的技術，我們突破了邊緣運算伺服器的效能限制，配備了更高的運算能力、更快的記憶體和高速資料傳輸。 這使我們的客戶能夠在人工智慧時代部署其關鍵網路和邊緣工作負載，因應成長中的邊緣運算商機」。

英特爾網路暨邊緣運算事業群邊緣裝置與人工智慧產品副總裁暨總經理 Bassel Haddad 表示：「最新的第5代 Intel Xeon 可擴充處理器能夠處理要求嚴格的網路和邊緣工作負載，同時降低了總體擁有成本、提高了安全性，並且能在一般運算中實現令人印象深刻的每瓦效能。這些新一代處理器所展現的多功能性和內建人工智慧加速功能，將使緯穎和他們的客戶能夠快速將客製化的系統推向邊緣和雲端市場」。

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