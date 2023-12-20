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台積電董事長劉德音將退休 楊應超：樂觀看待魏哲家接棒

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電董事長劉德音（右）將於明年退休，將由魏哲家接任。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音（右）將於明年退休，將由魏哲家接任。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）昨（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，且將在明年6月股東會後退休，現任副董事長魏哲家有望接任董事長大位，代表台積電未來將邁入3.0時代。知名前外資分析師、科克蘭資本董事長楊應超對魏哲家未來的領導表現表示樂觀。

楊應超指出，魏哲家在公司治理方向明確，對公司未來的穩健發展至關重要。他強調，未來可以密切觀察台積電這一兩年的決策方向是否出現轉變，由於目前的主要決策由魏哲家主導，若未來仍保持一致，則反映魏哲家對公司未來方向的持續引領。

除了對魏哲家的領導風格樂觀看待外，楊應超也提到，雖然台積電在日本設廠相當成功，不過台積電在美國的挑戰仍然存在，特別是在美國設廠的問題上，台積電需要解決一系列的問題，以確保將來能順利生產。此外，他也提到，競爭對手三星和英特爾，認為台積電需留意可能發生客戶端分單情況。不過，儘管面臨挑戰，楊應超對台積電未來能夠生產更高階、高毛利的產品充滿信心。

科克蘭資本董事長楊應超。記者林伯東／攝影
科克蘭資本董事長楊應超。記者林伯東／攝影

台積電 魏哲家

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