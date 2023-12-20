台積電董事長劉德音將退休 楊應超：樂觀看待魏哲家接棒
台積電（2330）昨（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，且將在明年6月股東會後退休，現任副董事長魏哲家有望接任董事長大位，代表台積電未來將邁入3.0時代。知名前外資分析師、科克蘭資本董事長楊應超對魏哲家未來的領導表現表示樂觀。
楊應超指出，魏哲家在公司治理方向明確，對公司未來的穩健發展至關重要。他強調，未來可以密切觀察台積電這一兩年的決策方向是否出現轉變，由於目前的主要決策由魏哲家主導，若未來仍保持一致，則反映魏哲家對公司未來方向的持續引領。
除了對魏哲家的領導風格樂觀看待外，楊應超也提到，雖然台積電在日本設廠相當成功，不過台積電在美國的挑戰仍然存在，特別是在美國設廠的問題上，台積電需要解決一系列的問題，以確保將來能順利生產。此外，他也提到，競爭對手三星和英特爾，認為台積電需留意可能發生客戶端分單情況。不過，儘管面臨挑戰，楊應超對台積電未來能夠生產更高階、高毛利的產品充滿信心。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 12月15日「遠亞併」！用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言