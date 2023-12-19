詹文男 X 黑幼龍 台灣卡內基創新之路

數位轉型學院「大師543」單元，這次邀請台灣卡內基創辦人黑幼龍分享其創業、創新及教學一路以來的心路歷程。

將近50歲時，黑幼龍老師毅然放下已有的一切，傾聽內心助人利他的聲音，在美國參加卡內基訓練，從受訓擔任學員開始，到助教，一路學習至擔任講師。1987年引進卡內基訓練，至今國內已有超過40萬人參加過卡內基課程，協助企業發揮人力資源的潛能。

主持人數位轉型學院詹文男院長在訪談中提及30年前資策會MIC指派同仁參加卡內基訓練，就是黑老師親自教授。而當其擔任資策會產業情報研究所所長時也送許多同仁到卡內基訓練，顯見黑老師教授的成效深獲肯定。

現今已83歲的黑幼龍老師，仍精神奕奕的在全球上課，充滿熱情的在傳遞其充滿智慧的言語與正能量。在訪談中，詹文男院長請教了黑幼龍老師創業及引進卡內基的初衷與過程。黑老師也分享了其人生歷程、職涯發展，以及卡內基訓練的緣起與影響力。

黑老師在完成學業和軍事服務後進入職場。他的職業生涯涵蓋了多個領域，包括在Hughes公司擔任經理、宏碁副總經理，外商總經理，並且曾擔任知名節目《新武器大觀》的主持人，該節目曾引發國內知識型節目的風潮。

黑老師提到，卡內基訓練不僅是關於演講技巧，更重要的是培養人際溝通能力和自信。訓練的核心在於每個學員都有機會上台發表，透過實踐來克服恐懼，進而產生自信。黑老師分享了多個深刻的案例，其中包括一位HR經理參加卡內基訓練後，與前夫恢復關係的故事，突顯了卡內基訓練對個人生活的深遠影響。

面對技術的變遷和新的挑戰，如疫情期間的遠程教學，黑幼龍表示卡內基成功的適應了這些變化，同時保持其核心教學理念。雖然線上教學在某些方面有所限制，但其依然致力於提供有效的人際溝通和領導能力培養。

此次專訪不僅是一次對黑幼龍老師人生經歷的深入探討，也是對當代社會中人際溝通重要性的強調。黑老師的故事和卡內基訓練的影響力，對於所有追求個人和職業成長的人來說，都是一個鼓舞人心的典範。他的故事和卡內基訓練的成功，不僅展示了個人成長的可能性，也為企業和組織提供了寶貴的人才培養方向。

曾上過卡內基的朋友，歡迎再一次來感受黑幼龍老師強大磁場與能量！未上過的朋友，絕不要錯過黑幼龍老師這堂珍貴的人生智慧課！數位轉型學院「大師543」黑幼龍專訪完整內容將於12月21日（四）晚上8點在臉書「數位轉型學院」首播。臉書連結請點此處：https://fb.me/e/3dlwQ9SBe 數位轉型學院「大師543」單元，邀請台灣卡內基創辦人黑幼龍（右）談心路歷程，左為數位轉型學院院長詹文男。數位轉型學院／提供 數位轉型學院「大師543」單元，這次邀請台灣卡內基創辦人黑幼龍（右）分享其創業、創新及教學一路以來的心路歷程，左為數位轉型學院院長詹文男。數位轉型學院／提供

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