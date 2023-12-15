仁寶衝刺智慧醫療提高毛利 總座翁宗斌：3年獲利達1成

仁寶（2324）總經理翁宗斌今（15）日透露，集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，目前已經顯著優於PC，連帶讓淨利率在幾年內成長數倍，這不僅是受到集團持續多角化佈局的影響、也是近年朝毛利較高的智慧醫療領域，不斷衝刺帶來的結果；他預估，未來3年旗下醫療事業帶來的獲利，有機會在整體獲利中佔達1成比重。

翁宗斌今日現身「射頻消融訓練中心」揭牌儀式，針對旗下醫療佈局，他指出，旗下醫療研發團隊都在台灣，這次推出射頻消融技術不僅是全台首創，更可以達成快速的進入研發、改良的流程，並且對我們這種IT公司而言，實際有場域的應用非常重要，內部也看好台灣良好的醫療品質，可以落實消融技術在落地後，能不斷取得在地醫療人員的實際使用經驗及回饋。

消融學會董事長黃凱文指出，在仁寶成功開發出射頻消融技術之前，過去全部都是從國外進口，院方使用的主流都是歐美，總數約佔八成以上，其次則是韓國約佔兩成，如今仁寶成功開發出來這套技術為全台首創，並且很順利的通過健保給付、可見得政府也體會到這是醫療民生必需品。

翁宗斌表示，目前這套系統推出約6種不同size的消融針，可以更準確的定位，時間溫度來配合，這是我們最大的優勢，並且首先落地的醫院就是台大醫院，回饋的時效也非常快速，相較海外大廠而言，更貼合在地需求，這跟台積電（2330）之於國內IC市場之間的關係類似。

他強調，雖然旗下消融治療技術跟國外研發單位相比，雖然是屬於最晚開始的工具，但仍可說是全球最優良、最新的工具，這也是我們的一大競爭優勢。

針對目前所佔營收占比？翁宗斌指出，探討營業額大多屬IT產業經營者所追求的，但醫療產業的投入相較之下是比較慢的，我們不會以大量售出當作基準，事實上因為醫療方面的毛利相對比較高，帶來的附加價值也比較高，因此目前細胞治療、醫療器材開發，在我們的智慧醫療佈局中，都已佔有相當重要的一席之地。

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