快訊

患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

只顧右邊...高雄單車男遭左側輕軌撞飛！「硬闖」畫面曝

超恐怖人疊人！北京地鐵「斷兩半」原因出爐 列車追撞102人骨折

奇景與大億交通 發表 LED 側光式汽車照明應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電及子公司微采視像科技宣布，將在2024CES展與汽車照明製造商大億交通發表共同開發、採用微采尖端奈米光學膜的先進LED 側光式汽車照明應用。

奇景指出，LED側光式汽車照明將光源由傳統的直下式轉變為側光式，並利用光學膜將側光式LED光源反射或折射至汽車燈具的照明方向，較傳統的直下式光源，提供更均勻的光線分佈，並大幅減少汽車燈具的體積。

微采的奈米光學膜針對這種新式設計發揮關鍵作用，其精確的微結構設計可精準控制光線方向，達到比傳統光學膜更出色的導光效果，不僅進一步提升光線均勻度，也大幅提高光效率，可減少側光式LED數量，協助客戶降低成本。

奇景也提到，微采的奈米光學膜支援靈活的圖案樣式設計，以及動態和多灰階顯示，為汽車照明應用注入客製化和多元化可能性。

微采提供微結構光學膜解決方案的一站式服務，包含設計、模具開發到製造。其採用奈米光刻技術（Nano-photolithography） 與電鑄製程 （Electroforming）， 製作獨有的滾輪模具，以進行 Roll-to-Roll 奈米壓印工藝，為大面積均勻照明生產提供高效率解決方案，並同時確保產品質量的一致性，因此能提供客戶更輕薄和成本效益更高的光學解決方案。

奈米 LED

延伸閱讀

影／全新Alfa Romeo Milano呼之欲出！最關鍵的純電入門戰力

明年 CES 展將推 LED 車用照明新品 奇景股價漲逾3％

友達攻智慧零售 有斬獲

今年最後一場！雙子座流星雨「共舞」奇景今晚登場

相關新聞

仁寶前進印度？總座翁宗斌今證實：有在考慮

電子五哥全球分散生產據點策略明確，但對於印度設廠的態度十分謹慎，目前除鴻海（2317）、和碩（4938）、緯創（3231...

不只AI PC掀巨浪！仁寶總座翁宗斌：明年還有AI Phone

英特爾（Intel）周四發表新晶片、宣布數十家個人電腦（PC）製造商，將使用英特爾最新的AI晶片。對此，仁寶（2324）...

台積電建立全球化一致企業識別 美國WaferTech更名TSMC Washington

台積電（2330）旗下子公司WaferTech今（15）日（美國當地時間14日）歡慶其正式更名為TSMC Washing...

旺宏董座吳敏求看明年產業景氣較今年好 好轉程度有限

新竹科學園區今（15）日舉辦園慶，旺宏（2337）董事長吳敏求受邀發表演說，他在會前受訪時針對景氣表示，在全球經濟情勢不...

奇景與大億交通 發表 LED 側光式汽車照明應用

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電及子公司微采視像科技宣布，將在2024CES展與汽車照明製造商大億交通發表共同開發、採用微...

台廠明年拚AI先進封裝 法人：日月光CoWoS今年底量產

人工智慧（AI）晶片先進封裝成為明年封測廠主要成長動能，法人評估，日月光投控CoWoS方案最快年底進入量產，明年先進封裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。