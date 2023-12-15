奇景與大億交通 發表 LED 側光式汽車照明應用
在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電及子公司微采視像科技宣布，將在2024CES展與汽車照明製造商大億交通發表共同開發、採用微采尖端奈米光學膜的先進LED 側光式汽車照明應用。
奇景指出，LED側光式汽車照明將光源由傳統的直下式轉變為側光式，並利用光學膜將側光式LED光源反射或折射至汽車燈具的照明方向，較傳統的直下式光源，提供更均勻的光線分佈，並大幅減少汽車燈具的體積。
微采的奈米光學膜針對這種新式設計發揮關鍵作用，其精確的微結構設計可精準控制光線方向，達到比傳統光學膜更出色的導光效果，不僅進一步提升光線均勻度，也大幅提高光效率，可減少側光式LED數量，協助客戶降低成本。
奇景也提到，微采的奈米光學膜支援靈活的圖案樣式設計，以及動態和多灰階顯示，為汽車照明應用注入客製化和多元化可能性。
微采提供微結構光學膜解決方案的一站式服務，包含設計、模具開發到製造。其採用奈米光刻技術（Nano-photolithography） 與電鑄製程 （Electroforming）， 製作獨有的滾輪模具，以進行 Roll-to-Roll 奈米壓印工藝，為大面積均勻照明生產提供高效率解決方案，並同時確保產品質量的一致性，因此能提供客戶更輕薄和成本效益更高的光學解決方案。
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