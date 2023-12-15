和碩攬網通老將、英業達推藍牙5.0 5G生態系大整軍

5G步入復甦期，企業專網建置量將在3年內倍增超過1.35萬個，台灣5G國家隊練兵準備多時，正積極建構生態系搶吃商機；和碩（4938）正擴張第六事業群5G產品部門，延攬多位網通業界老手加入，日月光（3711）推出5G專網工廠雖早，內部預測生成式AI應用將是未來智慧工廠殺手應用，「快轉製造場景」將是未來智慧工廠重要應用。

和碩布局5G市場，除率先推出行李箱大小的5G專網/衛星數位韌性通訊系統，今年更延攬多位網通界老將加入，期望2024年拼亮眼成績。近期新加入高階主管包括具備高通、華為及鴻海（2317）旗下工業富聯FII資歷的外籍主管David Hoelscher，將擔任部門處長，對此和碩表示，5G產品開發都已齊備，新加入主管在北美、日本、印度熟悉度高，期望協助幫助團隊拓展更多業務。

智慧工廠雖已喊多年，但5G專網是關鍵技術，日月光為此率先推毫米波專網工廠，對此公司主管表示，要打造5G工廠元宇宙，預計還要3~5年時間，因為模型不好銜接，需要做很多虛實整合工作，現階段的數位孿生工廠都只能稱做1.0，長期應整合AI，提示人如何做，甚至能快轉工廠運作，預測未來可能發生的問題做預防，目前日月光已經開發內部InsideGPT及BizGPT作為內部管理工具。

電子大廠布局5G產業多年，隨近年摸索累積經驗，除產品線完整度擴大，業者也更清楚市場需求，今年ALL IN ONE小基站是業者積極開發重點，包括仁寶（2324）、和碩、中磊（5388）、光寶（2301）、QCT、英業達（2356）及亞旭都有解決方案，CTOne則針對5G專網資安，佐臻（4980）針對輕量50～60g輕量AR眼鏡開發，全球業者正努力合作打造5G工業聯網生態系。

布局IIOT，英業達推5.0藍牙整合路由器

英業達今年推出小基站一體積新品，公司表示，今年小基站一體機產品選擇百花齊放，是因為過去需求不夠明確，如今專網需求明確，市場發現把RU、CU、DU整合起來的一體機更適合小場域專網，尤其是長寬500米～1000米面積場域，具成本優勢，還可以利用AR眼鏡做工廠管理應用。

而為讓更多智慧工廠內設備連網，英業達半年前也推出藍牙5.0網路整合路由器方案，由於藍牙5.0具低功耗特性，可以讓物聯網感測器一年都不需要更新電池，成為智慧工廠殺手技術。

「很多業者痛點是設備要連網，但廠區不方便接電力，但沒有連網無法收集大數據，藍牙5.0不用拉網路線，超過半年才需換電池，是非常吸引人的技術。」英業達主管表示，若整合插上訓練好的AI模組，工廠就能快速建置Edge AI應用，導入光學視覺檢測或工廠防撞防跌倒偵測等等應用，最高同時3個AI模型進行推論。

英業達表示，藍牙5.0可以在戶外傳輸1公里遠距離，而室內也有300公尺遠，相對傳統藍牙技術傳輸距離10公尺，有很大優勢。而為強化5G專網資安能力，英業達也已通過認證，成為趨勢科技集團旗下CTOne的代理商。

除英業達外，包括仁寶、亞旭、中磊、光寶都有解決方案，業者坦言，過去ORAN架構把5G基礎建設分RU、CU、DU，不僅建置管理比較複雜，建置成本也要好幾百萬，但若使用一體機只要一百萬元有找，未來5G專網應用一體機（ISC）將成主流。

中磊已經開發出毫米波小基站一體機，也開發出Sub-6G與毫米波搭配的CPE（終端設備），可以成為偏遠地區的最後一里路，特別是中磊開發RU跟DU元件整合方案，開放客戶搭配CU跟核網，

5G市場發展不如預期，需求在2019年出現高峰後開始走下坡，2022年才止跌回升，2023年正處於谷底爬升期，未來2~3年5G專網需求是5G應用最大需求，GSA統計，到2023年11月全球有300個5G覆蓋網路，覆蓋全球46%人口，其中47個是獨立組網（SA），比例還不高。

5G專網將是5G未來重要應用模式，其中製造（智慧工廠）更是重要應用場域，GSA預估到7月全球4G/5G專網超過1148個，但到2026年會暴增至1.35萬個，成長10倍，造就數百億個物聯網裝置需求，台廠也正磨刀霍霍進軍5G催化的工業物聯網生態系。

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