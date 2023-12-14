六福村、啟雲科技、創利空間聯手 「智慧3D裸視 AR互動機」驚豔登場

智慧顯示技術持續推陳出新，在經濟部產業發展署指導和資策會數轉院輔導下，協助實現多元領域數位轉型，啟雲科技今（14）日與台灣最富盛名的六福村主題遊樂園攜手舉辦「智慧3D裸視AR互動機器人產品發表會」，展示智慧顯示跨域創新研發成果「3D Picbot」。

今天展示的「3D Picbot」是一款全球獨一無二的創新產品，由啟雲科技結盟友達（2409）光電集團旗下創利空間Space4M的創新特規 Mini LED 顯示技術，首創將過去只能固定於建築高牆上、單向播放影像的巨型LED看板，設計研發為一款「可移動、可互動、可組合」的模組化商用機台產品。再透過專利AI演算法加值3D數位內容及提供AR互動體驗，突破大型裸視3D成本高昂、建置不易等缺點。

這款全球第一台「近場式3D互動」體驗裝置，將導入台灣人氣最高的六福村主題遊樂園搶先使用，搭配遊樂園內四大主題村的慶典主題活動設計數位內容，如六福村吉祥物或非洲部落動物主題，提供遊客身臨其境的沈浸式體驗，以引人注目的視覺呈現，令遊客留下深刻印象引爆科技行銷創新話題。目前在園區也還有一台「Picbot-AR互動拍照機器人」獲得遊客非常熱烈的迴響，充分展現智慧顯示育樂跨域創新成果。歡迎民眾來六福村主題遊樂園區遊玩時可以前往體驗，感受科技所帶來的樂趣。

啟雲科技董事長丘立全表示，顯示面板發展蓬勃，但育樂產業未有顯著應用，啟雲科技這次與台灣面板龍頭友達光電集團以及台灣最具規模、同時也是他兒時夢想樂園的六福村主題遊樂園共同攜手合作展示研發成果，倍感榮幸。疫後經濟復甦，品牌活動及育樂場域商業需求倍增，最新型態戶外裸視3D廣告看板，強烈能見度高、已然成為品牌展演創意的新抬頭媒體通路。

「3D Picbot」採可移動式機台呈現，再搭載啟雲科技專利AI編譯雲平台演算法加值，可調整不同比例的動畫內容適配不同規格的螢幕及最佳觀賞角度，因應各類場域擺設位置，突破巨型裸視3D戶外廣告製作成本高昂、建置不易等缺點。「可互動性」為「3D Picbot」另外一個最大的亮點，觀賞者站在機台前可透過AI辨識與裸視3D內容互動，亦可自由入鏡成為裸視3D內容的角色之一，達用戶內容共創(UCG)之多元性並創造更多娛樂性與話題性。

友達光電智慧零售事業群總經理楊本豫表示，友達光電及創利空間很榮幸能透過經濟部產發署促成，與六福村和啟雲科技共同攜跨領域合作。這項創新解決方案將有助於樂園、零售等領域，更容易地應用高階顯示硬體和裸視3D視覺技術，為產業帶來深遠的影響，同時為消費者提供新的感官體驗。期望這次的跨域創新合作成果，在未來能擴展到全台，甚至國際，共同開創新的商機，推動產業發展。 六福村、啟雲科技、友達旗下創利空間聯手打造首創「智慧3D裸視 AR互動機」14日驚豔登場。記者李珣瑛／攝影

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