遠亞合併 遠傳徐旭東：期待電信業良性競爭、擁抱創新

遠傳電信即將於明（15）日合併亞太電信，宣告電信新三雄時代來臨，遠傳電信董事長徐旭東表示，如今電信三雄各具規模，樂觀期待未來電信產業走入良性競爭，擁抱創新，提供以價值為導向的優質服務，邁向更健全的產業發展。

遠傳自去年2月25日宣布計劃與亞太合併以來，歷經國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會核准，證交所的核可、亞太下市，歷經1年又9個月餘，台灣電信產業自此展開新局，邁向以「價值取向」為主的良性競爭，刺激創新服務、促進產業健全發展。

新電信時代揭開序幕，網路品質成為兵家必爭之地，合併亞太之後，三家電信業之中，遠傳總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬也是最大，堪稱「頻譜三冠王」；新遠傳用戶的平均頻寬為電信業第一，無論網速、覆蓋率均將大幅升級，享受「加碼加量不加價」，原亞太用戶在換成遠傳資費和SIM卡而成為新遠傳用戶之前，在逐區整併基站之後，即可享受到幾乎為原亞太2倍的基站涵蓋。

遠傳總經理井琪也親筆分別致信給原亞太用戶和遠傳用戶，溝通他們對遠傳亞太合併後可能會有的問題；並於數日前舉辦員工大會，親自和同仁說明亞太同仁留任情形和新組織的異動，並接受線上問答，展現開放透明的企業溝通文化。

井琪表示，預計明年1月底完成第一階段的基站整併工作，原亞太用戶的網路覆蓋率（收訊地區）將能提升近一倍；而原遠傳用戶也可望受惠於合併新增的頻譜資源，逐步享受到遠傳「頻譜三冠王」的利多。

雙方合併後，遠傳積極著手基地台整併，預定汰換5000座基地台，同時不忘節能減碳，導入AI節電技術、能源管理系統，預估每年節省用電量將達8600萬度，減少4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量；同時透過遠傳首創「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，加上智能混頻和休眠技術，最高可節省46%基地台耗能，等同於年減約5萬噸碳排放量。此外，遠傳重視用戶網路安全，運用AI機器學習，阻擋語音、簡訊、網站連結的詐騙資訊，期盼提供用戶「最環保、安全的網路」。

原亞太用戶的SIM卡與資費，合併後仍得繼續使用，且手機通訊維持顯示「GT」（亞太電信），但與遠傳用戶通話就會以網內計費，原亞太用戶在實體門市和網路門市皆可申辦新遠傳資費並更換SIM卡。

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