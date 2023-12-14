MyVideo今年總觀影次數1.7億 台流發威 8台灣節目霸榜
2023年度台灣大MyVideo收視排行今（14）日揭曉，「節目館Top 10」中8席是台灣原創作品，「戲劇館Top 10」台、陸、韓劇各擁觀眾群，「電影館」第一名則是「超級瑪利歐兄弟電影版」；統計顯示，2023年度MyVideo總觀影次數高達1.7億次，每位觀眾平均觀看片數較去年成長3成，其中，台灣原創作品，具備強勁的收視吸引力。
分析MyVideo「節目館Top10」收視喜好，實境節目的真實互動，帶來驚人流量，MyVideo節目館每人平均觀看片數年成長27%，「節目館Top10」台灣綜藝節目搶下8席，年度收視冠軍是「大嘻哈時代2」，第二、三名分別為「花甲少年趣旅行」、「Ozone 夏日青春冒險」。
「戲劇館」每人平均觀看片數再創新高，較去年同期年成長近5成。台灣大MyVideo投資作品今年首度拓展至兒少領域，推出適合全家一起追劇的「百味小廚神第1、2季」，首播期間在多個影音平台台劇榜上奪冠，成功拿下2023年度「戲劇館」第4名。台灣大哥大將持續投資多元作品，不僅包括廣受青睞的職人劇，例如「戲劇館」第3名的「最佳利益2、3」，也將針對不同族群，推出影視內容。
2023年MyVideo電影館Top10，原創IP及續集系列電影廣受影迷支持，電影館每人平均觀看片數年成長48%。Top3分別為受到大小朋友歡迎的「超級瑪利歐兄弟 電影版」、「名偵探柯南 萬聖節的新娘」，及楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后的「媽的多重宇宙」，而系列續集電影也持續掛帥，「捍衛任務4」、「玩命關頭X」、「犯罪都市3」，憑著系列電影累積的廣大觀眾基礎，帶動今年新作登上前10名。
國片在電影榜也表現不俗，由影集獲金鐘獎肯定的同名作品「做工的人 電影版」，拿下電影榜第4名，而侯孝賢監製，被譽為「台灣黑幫電影神作」的「少年吔，安啦！」，在30年後推出數位修復版，引發進戲院觀影熱潮，帶動OTT平台收視成績，拿下電影榜第9名。
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