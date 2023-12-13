精誠搶數位轉型和ESG商機 擴大電子票券服務範疇

精誠（6214）今（13）日宣布推出「兑兑喜客券平台」，藉由全新建置的一站式網站，提供企業之APP、EC、LINE OA等數位通路串接服務，協助品牌強化會員服務、有效經營會員，並能串連點數經濟提升會員黏著度；同時，支援商家行銷活動禮贈服務，透過網站平台即可進行整批購買與名單管理發送，有助節省繁瑣的人工作業流程，支援企業客製化需求，亦能降低紙本印刷與發放成本，滿足減碳永續的理念與目標。

精誠表示：「『兑兑喜客券平台』是精誠喜客券進一步滿足企業加碼使用電子票券的需求，『兑兑喜客券平台』提供企業可以快速串接內部系統、或是與企業自己的APP、電子商務網站，甚至是官網串接，也支援企業的LINE官方帳號串接，是企業會員行銷的一大助力。」

精誠指出，今年伴隨數位轉型和ESG永續發展的議題興起，加上民眾對於綠色消費的意識抬頭，企業對於電子票券的需求大增，憑藉經營喜客劵電子票劵服務多年的經驗，進一步推出「兑兑喜客券平台」擴大電子票券服務範疇及對象，提供企業串接、行銷活動、福委贈禮、個人選購等四大族群的禮票券服務，除滿足企業ESG與商家會員多角化經營需求。

歡慶平台正式上線，即日起至2023/12/31，「兑兑喜客券平台」更祭出全站商品７折起的超值優惠，包含最受市場歡迎的連鎖咖啡店票券，餐飲品牌與百貨商場的抵用券，更具優惠、也讓個人用戶能運用一鍵轉贈功能，體驗線上送禮的快速及便利性，豐富的商品券與多元面額選擇，適合企業福委與行銷活動採購贈送，亦推出乘車抵用金，讓有拜訪或交際需求的用戶能更貼近生活的使用或轉贈，欲了解更多票券資訊請參考：https://www.ddgift.com.tw/。

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